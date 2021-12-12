اليوم السابع
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رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة ومبنى نقطة إسعاف المراشدة بقنا ضمن "حياة كريمة"

الأحد، 12 ديسمبر 2021 01:34 م
رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة ومبنى نقطة إسعاف المراشدة بقنا ضمن "حياة كريمة" مبنى نقطة إسعاف المراشدة بقنا
قنا صابر سعيد

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تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولته التفقدية علي عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الوقف بتفقد أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة "المشروع الأوروبى" ومبني نقطة إسعاف القرية، وذلك بحضور الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه أكد محافظ قنا أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " بقرية المراشدة، وأنه جاري البدء من توريد الأثاث وتركيب وتشغيل أجهزة طبية وتوفير المستلزمات الطبية، وذلك في إطار  عمليات التطوير الغير مسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،  لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولي بالرعاية في القري الأكثر احتياجا.

كما تابع محافظ قنا سير العمل بتطوير وحدة إسعاف المراشدة والتى تضم عدد سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة لتضاف للخدمة التي يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير «حياة كريمة» وآدمية للمواطن القنائي .

 

 


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