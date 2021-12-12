دراسة بريطانية: الجرعة المعززة من اللقاح ضرورية للحماية من "أوميكرون"

كتبت إيناس البنا

تشير الدراسات الجارية في جميع أنحاء العالم لفهم تأثير متغير أوميكرون إلى أن متغير أوميكرون الجديد من المرجح جدًا أن يضر ببعض الحماية التي تمنحها لقاحات كورونا الحالية، وأنه قد تكون هناك حاجة إلى طلقات معززة لتحسين المناعة ضدها.

وبناءً على نتائج دراسة جديدة، ذكرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) أيضًا أن جرعتين من لقاح كورونا قد لا تكون كافية ضد متغير أوميكرون، والجرعة الثالثة ضرورية لمنع المتغير الخارق.

ووجدت الدراسة وفقًا لموقع "healthsite"، فعالية لقاح أقل ضد عدوى أوميكرون المصحوبة بأعراض مقارنة بالسلالة الأصلية لكورونا أو متغير دلتا بعد دورة التطعيم الكاملة بجرعتين، ومع ذلك، قالت الوكالة في بيان إن فعالية اللقاح المعتدلة إلى العالية من 70 إلى 75% تظهر بعد جرعة معززة.

تشير الدراسات المعملية التي أجراها باحثون في جنوب أفريقيا وألمانيا والسويد أيضًا إلى أن الحماية التي تمنحها لقاحات كورونا الحالية قد لا تكون كافية لمحاربة أوميكرون وأنه يجب تقديم المعززات.

تطعيم بالكامل؟ لا يزال هناك خطر كبير للإصابة بأوميكرون

لحساب مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد متغير أوميكرون، حللت دراسة المملكة المتحدة بيانات من 581 حالة مصابة بمتغير أوميكرون وآلاف من حالات دلتا، وأظهر التحليل انخفاضًا كبيرًا في فعالية لقاح أوكسفورد-أسترا زينيكا وفايزر، حسبما ذكرت هيئة خدمات الصحة والسلامة المهنية (UKHSA)، مضيفة أن اللقاحات الأخرى من المحتمل أن يكون لها نتائج مماثلة.

علاوة على ذلك، أشارت الوكالة إلى أن 75 % من الحماية ضد أعراض كوفيد بعد جرعة معززة أقل من المتغيرات السابقة.

لكن من المتوقع أن توفر طلقتان من لقاح كورورنا حماية أعلى ضد المضاعفات الخطيرة للفيروس، لذلك طلبت من الأشخاص الذين لم يحصلوا بعد على أول جرعتين أن يحجزوا موعدًا على الفور.