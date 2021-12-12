حياة كريمة.. مجمع زراعي ومكتبة عامة ورفع كفاءة المدارس بقرية المراشدة فى قنا

صابر سعيد

أوضحت الوحدة المحلية لقرية المراشدة بقنا، أن أعمال المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وإبراهيم، خلاوي، رئيس مركز ومدينة الوقف، مستمرة.



وقال شعبان عبد القادر، رئيس الوحدة المحلية لقرية المراشدة بقنا، لليوم السابع، إن الأعمال الجاري إنشائها مجمع خدمات المواطنين، مجمع الخدمات الزراعي، مركز تنمية الأسرة والطفل، عمارات سكن كريم، مكتبة عامة بالقرية، رفع كفاءة المشروع الأوروبي، رفع كفاءة إسعاف المراشدة، إنشاء مركز طبى المراشدة.



وأوضح عبد القادر، أن من أعمال مشروعات كريمة بالقرية، "رفع كفاءة عدد من المدارس بالقرية مثل مدرسة العرب والنجاجرة تعليم اساسي، مدرسة العرب والنجاجرة الابتدائية، مدرسة على حسن، مدرسة المراشدة الثانوية ، مدرسة الشهيد على عبدالله، مدرسة الشعلة الابتدائية، مدرسة نجع الجامع "



وأشار رئيس القرية، إلي أن المبادرة شملت أعمال توصيل الغاز الطبيعي، أعمال توصيل شبكة الاتصالات، أعمال توصيل الصرف الصحي، أعمال توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة، أعمال تبطين الترع والمصارف، أعمال رصف الطرق، موقع السوق التجاري، موقع المجمع الصناعي، إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية ( جهد متوسط - جهد منخفض ).



