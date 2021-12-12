اليوم السابع
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تعرف على الممشى السفلى لكورنيش النيل ببنى سويف قبل افتتاحه في 10معلومات

الأحد، 12 ديسمبر 2021 09:53 م
تعرف على الممشى السفلى لكورنيش النيل ببنى سويف قبل افتتاحه في 10معلومات كورنيش بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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ينتظر أهالى محافظة بنى سويف، الافتتاح الرسمى لمشروع  تطوير كورنيش النيل السفلى، بطول 1.5 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، وينشر اليوم السابع بعض المعلومات عن الممشى السفلى لكورنيش النيل بمدينة بنى سويف.

1- مشروع  تطوير كورنيش النيل السفلى بطول 1.5 كم.

2- تكلفة إنشاء المشروع 200 مليون جنيه.

3- الممشى يضم باركينج الذى تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 90 سيارة .

4- الممشى يضم مطعم الذى يتكون من دورين.

5- الممشى يضم النافورة الأرضية والنافورة الراقصة والمارينا ، ومنطقة ملاهى الأطفال ، ومدرجات للجمهور ، وعدد 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية.

6- يضم الممشى المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى ، والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية.

7- تم إنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش تتسم بطراز معمارى يليق بالمنطقة.

8- تقوم حاليا الشركة المنفذة باستقدام النافورة الراقصة التى يتم استيرادها من الخارج عن طريق الشحن البحرى "خلال أيام".

9- تم تركيب صناديق وحاويات القمامة، بالممشى السفلى والطريق العلوى للكورنيش، التى تتميز  باختلاف أحجامها.

10- الممشى السفلى تم فى تصميمه مراعاة معايير ممشى أهل مصر.

 

 

 


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الممشى السفلى لكورنيش النيل ببنى سويف

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