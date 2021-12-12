تركيب سلات وصناديق القمامة لدعم منظومة النظافة بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

بدأت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى سويف أعمال تركيب صناديق القمامة على مستوى المدينة العاصمة، ضمن الاعتمادات المخصصة لنشاط تحسين البيئة ودعم منظومة النظافة من الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021/2022، وفى إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بدعم منظومة النظافة والتجميل وإضفاء الشكل الحضارى على الشوارع والميادين وتوفير حاويات لمنع إلقاء القمامة والمخلفات بالشوارع والطرق.

حيث أوضح المحاسب هانى الجويلى رئيس المدينة أنه تم استلام دفعة من صناديق القمامة لتركيبها على أعمدة الإنارة بأحجام وسعات متفاوتة، منها 200 صندوق سعة 240 لتر للصندوق الواحد، و50 قاعدة صناديق سعة 50 لتر، و250 سلة أعمدة فردية سعة 50 لترا، التى تضاف إلى أدوات دعم منظومة النظافة، حيث سبق وأن تم استلام80 عربة لجمع القمامة، من الخطة وتم توزيعها على المناطق الست لدعم منظومة النظافة بمدينة بنى سويف العاصمة.

ونوه رئيس المدينة إلى تكليفات المحافظ محمد هانى غنيم بالعمل على تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة، والمتابعة الدورية لأعمال صيانة المعدات لضمان استمرار عملها بالكفاءة المطلوبة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات التى توفرها الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية، فى إطار خطة المحافظة لدعم ملف النظافة والتجميل بالمحافظة من خلال توفير الاعتمادات المطلوبة لدعم المنظومة، سواء فى مجال الدعم بمعدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية لتقوم بدورها على الوجه المطلوب.