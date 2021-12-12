بتكلفة 191 مليون جنيه.. الإنتهاء من أنشاء أول محطة للمعالجة الثلاثية بقنا

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد محطة المعالجة الثلاثية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، رافقه العميد أحمد عوض المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا انه تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية والروافع والمعالجة والاعمال الكهروميكانيكية لمحطات الرفع وخطوط الشبكات البالغ طولها 12 كيلو و228 متر بمشروع محطة المعالجة الثلاثية بالمراشدة الواقعة على مساحة 10 أفدنة و ستعمل بطاقة 10 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى تصل إلى 18 ألف م3/يوم كمرحلة ثانية بتكلفة 191 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحطة ستخدم 47 ألف و 600 نسمه بقريتى المراشدة والقلمينا بمركز الوقف.

وأضاف "الداودي" أن محطات الصرف الثلاثية بقرية المراشده هى الأولى من نوعها فى محافظة قنا، حيث ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوجه نحو إنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى للاستفادة منها لرى الأراضى الزراعة فى ظل الزيادة السكانية المستمرة مع ثبات حصة مصر من المياه منذ عشرات السنين.