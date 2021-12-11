7 ساعات مبهجة لأبطال قادرون باختلاف بين معابد الكرنك وطريق الكباش.. لايف

الأقصر – أحمد مرعى

احتضنت محافظة الأقصر على مدار 7 ساعات، أبطال "قادرون باختلاف" من الأطفال والشباب والفتيات وسط حالة من البهجة الكبيرة والفرحة العارمة بزيارة المعالم الأثرية والسياحية فى المدينة الأثرية الأولى والأهم فى العالم، موجهين الشكر الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمهم والتوصية بتنظيم رحلات لإسعادهم فى مختلف أرجاء مصر.

وانطلقت رحلة أبطال "قادرون باختلاف" فى محافظة الأقصر بالوصول ظهراً لمطار الأقصر الدولى، حيث وصلت طائرتهم والتى تقل عددا من أبطال وأطفال "قادرون باختلاف" وذلك لتنظيم زيارة لهم للمعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، وذلك بعد إعلان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تخصيص جولة لأطفال "قادرون باختلاف" داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب لعمل تجربة محاكاة طيران، مضيفا: "ولادنا من ذوى الهمم منورينا فى أكاديمية مصر للطيران للتدريب على جميع أنواع الطيران"، ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (قادرون باختلاف) لدعم وتشجيع الشباب والأطفال المصريين من ذوى الهمم، وفى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى تجاه هؤلاء الأطفال لتشجيعهم على الإبداع وتحقيق أحلامهم فى مستقبل أفضل، وفى أجواء يسودها البهجة والسرور.

وبدأت الجولات السياحية لأطفال "قادرون بإختلاف" فى الأقصر، بجولة مميزة داخل معابد الكرنك، التقطوا خلالها الصور التذكارية وسط حالة من البهجة الكبيرة، كما زاروا المعابد والمقصورات العظيمة لملوك القدماء المصريين، واستمتعوا بشرح وافى من مديروا المعبد خلال جولتهم، وسط استقبال حافل بأبطال المستقبل من الأطفال والشباب والفتيات القادرون بإختلاف، كما تواصلت الرحلة بالأقصر بتنظيم مأدبة غداء للأطفال برعاية وزارة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران على ضفاف نهر النيل.

واستكمل أبطال "قادرون بإختلاف" جولاتهم فى الأقصر، بتنظيم رحلة نيلية فى أحد المراكب السياحية داخل نهر النيل بالأقصر والتى استمرت بهم فى رحلة سعيدة لمدة ساعة كاملة وسط غناء وفرحة الجميع، حيث قالت الطفلة بسملة التى طلبت من الرئيس ركوب الطيارة، أنها شعرت بسعادة كبيرة فى رحلة الكرنك ونهر النيل ومشاهدة السياح الأجانب من حول العالم خلال زيارتهم للأقصر، ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعشقه كثيراً وهو صاحب الفضل فى تلك الرحلة المبهجة لهم فى الأقصر.



الأطفال يبتهجون بالرحلة السعيدة ويشكرون الرئيس على دعمهم



بهجة الأطفال فى معابد الكرنك والأقصر



جانب من زيارة الأبطال لمعابد الأقصر



فى رحلة مبهجة بين معابد الكرنك والأقصر وطريق الكباش لابطال قادرون باختلاف



قادرون باختلاف فى فى رحلة مبهجة بين معابد الكرنك والأقصر وطريق الكباش



قادرون باختلاف ينبهرون بسحر الأعمدة والنقوش الفرعونية بالمعابد