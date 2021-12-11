15 طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدمات الكشف وإجراء العمليات مجانا بمستشفى بئر العبد

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء اليوم السبت، 15 طبيبا من جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة لتقديم خدماتهم مجانا للمرضى.

وأعلن المستشفى فى بيان، أنه وفقا لبروتوكول تعاون بين الصحة والجامعات الأربعة، ويتم أسبوعيا وصول أساتذة من كافة التخصصات لتقديم خدمات الكشف الطبى واجراء العمليات مجانا للمترددين على مستشفى بئر العبد المركزى .

وأوضح البيان أن ال15 طبيب يغطون كافة التخصصات المطلوبة وهى تخدير وجراحة عظام وجهاز هضمى وأشعة تخصصية وباطنة ومسالك بولية وجراحة قلب وصدر واوعية دموية ونساء وتوليد وجراحة عيون واطفال وتخدير.

ومن المقرر أن يتواصل عمل مجموعة الأطباء فى مستشفى بئر العبد حتى 17 ديسمبر الجارى.

ويعد مستشفى بئر العبد المركزى ثانى اكبر مستشفيات شمال سيناء بعد مستشفى العريش العام.

يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتواصل وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.