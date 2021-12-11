وكيل أزهر الإسكندرية يعقد اجتماعا بشيوخ المعاهد لبحث الاستعدادات للامتحانات

الإسكندرية أسماء على بدر

اجتمع الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي ل منطقة الإسكندرية الأزهرية ، و عبدالسميع أحمد موجه عام اللغة الإنجليزية، والقائم بعمل مدير التعليم النموذجي، اليوم السبت، بشيوخ المعاهد النموذجية؛ للتأكيد على الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية.

وأكد الوكيل الشرعي على تفعيل الوسائل التعليمية، والتعلم النشط، لجذب الطلاب وتشجيعهم على الحضور، وكذلك الأنشطة الطلابية.

كما تم التأكيد على التجهيز والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمتابعة الفعالة والمستمرة لجميع المعلمين، وإنهاء كافة المناهج الدراسية قبل نهاية شهر ديسمبر، وإلغاء كافة مجموعات التواصل الاجتماعي بين المعلمين وأولياء الأمور، وتحديد يوم لمقابلة أولياء الأمور بكل معهد.

يذكر أن ترأس الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، قافلة متابعة المعاهد الأزهرية لتقييمها ،وتابعت القافلة كافة ما يخص العملية التعليمية، والفصول الدراسية، وملحقات المعهدين، والعمل على تعزيز الإيجابيات، ووضع حلول للمشكلات، والوقوف على آخر استعدادات معهد برج العرب النموذجي الابتدائي لزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والاعتماد، وحث جميع العاملين على بذل كافة الجهود؛ لتحقيق معايير الجودة، والمحافظة على ما تم تحقيقه، حتى يحصل المعهد على تجديد الاعتماد.