وفد من علماء الأزهر الشريف يلتقى طلبة كلية التجارة بجامعة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

التقى اليوم وفد من قافلة الأزهر الشريف التى أطلقها مجمع البحوث الإسلامية إلى شمال سيناء بتوجيه من الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف طلبة كلية التجارة بجامعة العريش.

ونفذ العلماء ندوة بكلية التجارة بجامعة العريش، حاضر فيها مشايخ القافلة الدعوية والإغاثية لنشر الدين الوسطى الصحيح.

وقال الشيخ الدكتور صلاح سيد محمد مدير عام مناطق الدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف " أن هذه القافلة تأتى لمحافظة شمال سيناء فى إطار برنامج ينفذه الازهر الشريف فى المحافظات الساحلية و الحدودية من أجل تصحيح المفاهيم الدينية و نشر الدين الوسطى السليم و مقاومة الأفكار التى يحاول نشرها أعداء الدين ."

وأشار إلى أن القافلة وجدت ترحيبا شديدا من أهل شمال سيناء و خاصة الشباب الذين طالبوا بتكرار هذه القوافل .

وسبق وتفقد وفد الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية دار رعاية الأيتام فى مدينة العريش وعقد ندوة توعوية للشباب بجامعة العريش.

وقال إبراهيم الفحام مسئول الإعلام بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، ان وفد العلماء ضمن قافلة من علماء الأزهر الشريف تواصل جولاتها بشمال سيناء وهى من مجمع البحوث الإسلامية .

وأشار إلى ان فعاليات اليوم للقافلة تضمنت زيارة دار الأيتام ولقاء نزلاء الدار والعاملين فيها وتنفيذ نودة ومحاضرة لهم حول كل مايتعلق بأمور الدين وسماحته، ولقاء بمقر جمعيات أهلية استهدف السيدات .

وأضاف ان علماء من أعضاء القافلة نفذوا ندوة بجامعة العريش استهدفت طلبة الجامعة وتضمنت محاضرات وحلقات نقاشية ، لافتا ان الفعاليات متواصلة ومقررا ان ينفذ مساء اليوم لقاء فى مركز شباب العريش بالشباب والأسر من ابناء مدينة العريش .

وقال الشيخ محسن أبو القاسم ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية ،أن القافلة موجهة إلى شمال سيناء من مجمع البحوث الإسلامية بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

اضاف انه ترأس القافلة الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ، وبمشاركة الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات ، الدكتور سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى ، والشيخ ياسر الفقى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة وضمت 12 من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

واشار إلى انه استهلت القافلة عملها بلقاءات بجامعة العريش وجمعيات أهلية ثم زيارة الكنيسة والمجمع الاعلامى والمدينة الشبابية الدولية ونادى الكشافة ، وتستمر زيارة القافلة لمدة أسبوع لنشر الدين والوسطى والتوعية المجتمعية وإلقاء الدروس الدينية بالمدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والأندية والجمعيات الأهلية والمؤسسات التعليمية إلقاء خطبة الجمعة بمختلف المساجد فى مدن المحافظة .