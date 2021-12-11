هل فحص الدم يكشف عن سرطان الفم

كتبت نهير عبد النبى

يعد سرطان الفم أحد أكثر أمراض الفم تهديدا للحياة، يزعم أن عادات تدخين التبغ والمواد ذات الصلة هي أكبر أسباب التسبب في الإصابة بسرطان الفم ومع ذلك، أما الأعراض المختلفة التي نشهدها بشكل عام، عندما يتم تشخيصها بأنفسنا بشكل غير صحيح، قد تصرف انتباهنا، وقد نصبح جاهلين تجاه مرض خطير وبالتالي، من المهم أن تبقي نفسك متيقظا ومدركا لبعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة به، كما دعونا نلقي نظرة على الأساطير القليلة المتعلقة بسرطان الرأس والرقبة، وفقا لتقرير لموقع onlymyhealth.

تسبب الخزعة السرطان

الخزعة هي اختبار للكشف عن السرطانات، إنها الطريقة الأكثر موثوقية لتأكيد وجود السرطان ولا تؤدي إلى الإصابة بالسرطان على هذا النحو، يمكن أن يؤدي الاكتشاف المبكر إلى علاج أفضل.



سرطان الفم

الكشف عن سرطان الفم عن طريق فحص الدم

هذه معلومات خاطئة بشكل شائع، كما هو مذكور أعلاه، فإن الخزعة هي الطريقة الأكثر موثوقية لتحديد وتأكيد السرطان، ويقول الخبراء إنه لا توجد اختبارات دم للكشف عن السرطانات.



سرطان الفم

السرطان معدي، أليس كذلك؟

هذه أسطورة كبيرة أخرى، وهي غير صحيحة على الإطلاق، يمكن للأشخاص الذين يعانون أن يعيشوا حياة طبيعية بنفس القدر مثل الحياة الطبيعية، المشاركة والحصول على حياة جسدية ومهنية وجنسية طبيعية أمر مسموح به وممكن للغاية، كما أيضًا أنه لا يوجد بحث يشير إلى وجود نمط وراثي لسرطان الفم.

قرحة سرطان الفم

يمكن أن يشير استمرار قرحة الفم لأكثر من 15 يومًا إلى السرطان، ومن الأفضل الإبلاغ عن ذلك واختبار نفسك، علاوة على ذلك، فإن معظم سرطانات الفم غير مؤلمة بشكل عام، تمامًا مثل القرحات الشائعة، القرحة المؤلمة ناتجة عن تورط الأعصاب أو العظام أو اختراق الأنسجة العميقة لذلك، يجب تشخيص القرحات غير المؤلمة أيضًا في الوقت المناسب.



سرطان الفم

الإشعاع ضار بالجسم

مع تحسن آلية الإشعاع، يتم الحفاظ على المناطق الحيوية مثل العمود الفقري والدماغ والعينين والغدد اللعابية والأوعية الدموية، أثناء استخدام العلاج الإشعاعي وبالتالي، يمكن الاعتماد على مثل هذه العلاجات أكثر من أي وقت مضى، فهي أفضل بكثير من حيث الفعالية وتقليل السمية.