نادى أسوان ينتخب.. انعقاد الانتخابات بعد تأجيلها شهرا بسبب السيول.. لايف وصور

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا لانتخابات نادى أسوان الرياضى التى انطلقت اليوم السبت، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود "تماسيح النيل" لدورة مقبلة خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2025، بعد تأجيلها شهرا بسبب الظروف المناخية وتساقط السيول.

وأكد عمرو يحيى، مدير المركز الصحفى والإعلامى لنادى أسوان الرياضى، أن هناك العديد من التحديات التى تنتظر مجلس الإدابة الجديد منها عودة نادى أسوان للدورى العام دورى الأضواء والشهرة، بجانب تحديات استثمار أرض النادى بأسوان الجديدة التى تم تخصيصها من قبل رئيس الوزراء.

وأضاف عمرو يحيى، أنه يشارك فى الانتخابات، 12 ألفا و234 ناخب وناخبة من أعضاء الجمعية العمومية، بعد تأجيلها شهرا بسبب السيول، وبدأ التصويت فى الجمعية العمومية لاختيار المجلس الجديد ما بين 30 مرشحا يخوضون المنافسة، من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 11 ديسمبر وحتى السابعة مساء، ولمدة يوم واحد فقط، ويبلغ إجمالى أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت 12234 عضوا، موزعين على 20 لجنة.

ويتنافس على منصب رئيس المجلس الجديد، كلا من: "الشافعى محمود صالح وشهرته الشافعى صالح، وحسن عبد القادر عبد الجواد وشهرته دكتور حسن عبد القادر، ويوسف عبد الحى حسين وشهرته الكابتن مجدى سبالك".

بينما يتنافس على مقعد نائب الرئيس، كلا من: "محمد أحمد محمد صالح وشهرته حماده صالح، ومحمد رضا محمد وشهرته رضا هريدي، وياسر حمدى محمد وشهرته ياسر حمدى منيب".

كما يتنافس على منصب أمين الصندوق، كلا من: "أبو الحسن الشاذلى محمد، ومحمد سيد حامد".

ويتنافس 6 على مقاعد مجلس الإدارة تحت السن، وهم كلا من: "الأمين أحمد فؤاد وشهرته أمين أحمد زاهد، وخالد جمال عبد الناصر وشهرته خالد جمال عبد الناصر، ومحمد عنتر فراج وشهرته المهندس محمد عنتر، ومصطفى سيد سليمان وشهرته مصطفى كبارة، ومعتز ربيع هلال وشهرته معتز فقير، ويوسف عبد الغنى عبد الله وشهرته يوسف شعبان جلال".

فى حين يخوض منافسة الأعضاء فوق السن 16 مرشحا، وهم كلا من: "أحمد فكرى إبراهيم وشهرته أحمد فكرى أبو شناق، وأحمد ناصر جلال وشهرته أحمد صبور جلال، وإيهاب محمد منصور وشهرته إيهاب منصور، وتامر حسين محمد وشهرته تامر مرسال، ودعاء إبراهيم محمود، وسيف الدين محمد حسن وشهرته سيف كثير، وصلاح أحمد محمد وشهرته صلاح جمعة، وطارق عبد الوهاب عبد الراضى وشهرته الكوتش طارق، وعبد الجليل الطاهر الشرقاوى وشهرته رجب الشرقاوي، ومحمد حمدى محمد، ومحمد محمود عبد الرحيم وشهرته هاشم، ومحمد محمود يوسف وشهرته محمد سكاكا، ومحمود محمد عبده وشهرته محمود حنفي، ومحمود مصطفى عبد الله وشهرته محمود الشيمي، ومصطفى أمين محمد وشهرته مصطفى حمدى يعقوب، ووليد رزق بدر وشهرته دكتور وليد رزق بدر".

ويشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة بأسوان، مفوضة من اللجنة الأوليمبية بالإشراف على انتخابات نادى أسوان الرياضي، من خلال دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى أسوان الرياضى دورة 2021 / 2025.