اليوم السابع
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نائب محافظ الوادي الجديد تشهد البرنامج التدريبي للعاملين ضمن برنامج تكافل وكرامة

السبت، 11 ديسمبر 2021 06:34 م
نائب محافظ الوادي الجديد تشهد البرنامج التدريبي للعاملين ضمن برنامج تكافل وكرامة جانب من الاجتماع
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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شهدت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، البرنامج التدريبى للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، بحضور الدكتور عاطف الشيتانى مستشار وزيرة التضامن لبرنامج المشروطية ومحمد منير مدير عام التضامن بالمحافظة.

وقدمت نائب المحافظ الشكر للوزارة على التنسيق والتعاون المتواصل لخدمة أبناء المحافظة، وتقديم الدعم للحالات الأولى بالرعاية، كما وجهت بتكثيف البرامج التدريبية للقائمين على الإدارات الاجتماعية بالمراكز، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحصر الحالات التى لم يتم إدراجها ضمن منظومة تكافل وكرامة والتى تواجه مشكلات فى التسجيل لحل مشكلاتهم، وتوعية المستفيدين بالخدمات الصحية والتعليمية المستحدثة ببرنامج تكافل، والاشتراطات الواجب الالتزام بها لضمان استمرار الدعم.

ويختص البرنامج بالتدريب على منظومة مساعدات تكافل وكرامة والتى تشترط التزام المستفيدين بأوجه الرعاية الصحية والتعليمية لأسرهم من خلال زيادة نسب التردُّد على الوحدات الصحية، و إلحاق الأطفال فى الفئة العمرية من 6-18 سنة بالمدارس لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر.


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