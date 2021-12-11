اليوم السابع
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السبت، 11 ديسمبر 2021 09:43 م
أكرم القصاص
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نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروعي مجمع المصالح الحكومية وقرى بشائر الخير

السبت، 11 ديسمبر 2021 09:27 م
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروعي مجمع المصالح الحكومية وقرى بشائر الخير جانب من الجولة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت ، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الخارجة يرافقها المهندس أحمد يوسف وكيل مديرية الإسكان و عبد الناصر صالح نائب رئيس المركز،حيث تفقدت مقر بيوت الطلبة، والتقت بعدد من الطالبات المقيمات للإطمئنان عن مستوى الخدمات المقدمة بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة، كما وجهت بسرعة رفع كفاءة السور الفاصل بين الإدارة التعليمية وبيوت الطلبة.

وأكدت خلال متابعتها لسير العمل بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن، على سرعة الإنتهاء من الأعمال وفقاً للمخطط الزمني وعدم السماح بأي تأخير من الشركات والجهات المنفذة.

كما وجهت بزيادة أعداد صناديق القمامة بحديقة 30 يونيو للحفاظ عليها كمتنفس حضاري للمواطنين وذلك خلال لقائها برواد الحديقة، وإستكمال وحدة الطاقة الشمسية الملحقة بالحديقة. من ناحية أخري، تابعت نائب المحافظ أعمال الإنشاءات بقرى بشائر خير الوادي شمال مدينة الخارجة، مشددةََ على سرعة الإنتهاء من تسوية الطرق الداخلية وزراعة السياج الشجري، وتشكيل لجنة لتنفيذ قرار سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة في نسب التنفيذ.


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