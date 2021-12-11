نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يرافقه خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس المركز والمدينة، سير العمل بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بنطاق المركز، وذلك بتكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وبدأت جولة نائب المحافظ، بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع الخدمات والمجمع الزراعى بطحانوب، والأعمال الجارية بمحطة رفع مياه الصرف الصحى وشبكات الانحدار بالكوم الأحمر، كما تفقد أعمال إزالة مبنى الوحدة الصحية القديمة بالكوم الأحمر تمهيدا للبدء فى إنشاء وحدة جديدة وفقا لمعايير منظومة الرعاية الصحية الشاملة حيث تفقد نائب المحافظ، الأعمال الجارية بمجمع الخدمات والمجمع الزراعى بنوى، والأعمال الإنشائية الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالحزانية.

وخلال الجولة استمع نائب المحافظ، إلى شكاوى ومقترحات المواطنين وانتقل لمعاينتها على الفور يرافقه المختصين بمجلس المدينة للعمل على حل تلك المشكلات مباشرة خاصة مشكلات تراكم المخلفات.

واختتم نائب المحافظ، الجولة بتفقد أعمال الجسات والرفع المساحى بموقع إنشاء المستشفى المركزى الجديد ضمن أعمال تطوير المدينة بالتزامن مع المشروعات الجارية بالمركز ضمن المبادرة.

إنشاءات المشروعات الجديدة



تفقد المشروعات التنموية بحياة كريمة



جانب من الجولة



سير العمل بالمشروعات