ميناء دمياط: حركة الوارد من البضائع العامة 53 ألف طن

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة، منها السفينة ( AQUA MARINE ) والتى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 98 مترا وبعرض 14 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الكحول، والسفينة ( RHOURD AL HAMRA ) والتى ترفع علم الجزائر ويبلغ طولها 156 مترا وبعرض 25 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من البروبان .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23910 أطنان تشمل : 12000 طن يوريا و 2295 طن كلوريد الايثلين و 2000 طن فوسفات و 365 طن كحول و 7250 طن داى امونيوم .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53440 طن تشمل: 1964 طن حديد و 17000 طن ذرة و 7798 طن قمح و 101 طن فول و 5751 طن عدس و 4126 طن سكر و 10000 طن كسب صويا و 6000 طن خردة و 700 طن زيت طعام .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 173 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بطاطا و فلفل و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( ريحان و بصل و ليمون و كراوية ) و فواكه ( بلح و فراولة و برتقال و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و سنغافورة و اسبانيا و أمريكا و بنجلاديش و سلوفينيا و هونج كونج .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 3629 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129057 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99271 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2657 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و بنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1759 شاحنة.