مكتبة الإسكندرية تنظم غدا محاضرة بعنوان "الأناشيد الدينية فى مصر القديمة"

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "الأناشيد الدينية فى مصر القديمة"، يحاضر فيها الدكتور ميسرة عبد الله حسين؛ أستاذ الآثار والديانة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، ويدير المحاضرة الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، وذلك غدا الأحد 12 ديسمبر 2021، من الساعة 2.00 إلى 4.00 مساءً، بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية.

تتناول المحاضرة جوانب من الحياة والعقيدة فى مصر القديمة وارتباط طقوسها بالموسيقى والترانيم والأناشيد الدينية والاحتفالية، وتستعرض المحاضرة الفارق بين الأغانى والأناشيد؛ حيث تعرض لنماذج منها، كما تتناول الأناشيد التى اختيرت لاحتفالية طريق المواكب المعروف بطريق الكباش وأسباب وظروف اختيارها.

من جهه أخرى، تُنظِّم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة "بصمة للفنون والتنمية والدعم النفسي" ورشة عمل مجانية للشباب من الجنسين تحت عنوان: "العلاج بالفن والتحرر من الضغوط والصدمات من خلال السايكودراما"، بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك غدا الأحد 12 ديسمبر فى تمام الخامسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة على التعريف بأحدث طرق التخلص من الضغوط النفسية، وكيفية الخروج من الأزمات والصدمات الحياتية المختلفة، وكذلك توضيح حقوق وواجبات الفرد تجاه نفسه والمجتمع، ومساعدته على الثقة بالنفس، باستخدام فن السايكودراما الذى يعمل على تفريغ المشاعر والانفعالات من خلال أداء الأدوار التمثيلية المرتبطة بمواقف من الماضى والحاضر.