محافظ قنا يؤكد على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن مواجهة كورونا

صابر سعيد

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة 2021، وقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 1 لسنة 2021 بشأن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات والمؤسسات الحكومية بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات وتغريم المخالفين.

وأوضح محافظ قنا، أن قرار مجلس الوزراء شمل التأكيد على ارتداء الكمامات اثناء التواجد بجميع وسائل النقل ، وأثناء التردد على المؤسسات الحكومية لتلقى الخدمات وكذلك الأماكن العامة المغلقة وعلى المسئول عن تلك المناطق ألا يسمح لأحد بالتواجد فيها بدون ارتداء الكمامة، كما شمل القرار حظر دخول العاملين بالمؤسسات والمصالح الحكومية والعاملين بشركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال داخل المحافظة وكذلك المواطنين إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المُعدة لهذا الغرض، أو تقديم شهادة فى بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل ( PCR ).

وأضاف الداودي، أن القرار تضمن أيضا حظر تقديم النارجيله" الشيشة" بالمطاعم والمقاهى وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية ، وكذلك حظر إقامة الأفراح أو سرادقات العزاء وما يماثلها من المناسبات فى الأماكن المغلقة، كما سمح القرار بآداء الشعائر الدينية فى دور العبادة وفقا للضوابط التى قررتها وزارة الأوقاف، والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، مشددًا علي ضرورة معاقبة كل من يخالف التعليمات وتحرير محاضر بذلك والتي تؤدي إلي عقوبة الحبس أو بغرامة لا تزيد على 20 الف جنيه أو كلاهما ، كما يجوز فرض الجزاءات الإدارية حال ثبوت مخالفة أى من التدابير والإجراءات الإحترازية وذلك وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2021 الخاص بإجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.



