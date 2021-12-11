محافظ أسوان: الجهود الجارية للتطوير والتجميل تحتاج إلى العمل ليل نهار

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الجهود الجارية لإعادة الوجه الجمالي لمدينة أسوان تحتاج إلى العمل ليل نهار وليس العمل النمطى للموظفين وتأكيد تنفيذ التكليفات التي صدرت في الجولات الميدانية السابقة إستعداداً لبدء الموسم السياحى وأعياد الكريسماس والميلاد.

وشدد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، على سرعة نهو كافة الأعمال المتبقية من أعمال الرصف والتطوير والتجميل والتشجير والإضاءة بعدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية لمحافظ أسوان والتي رافقه خلالها العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد حيث أعطى المحافظ توجيهاته بالإستمرار فى تكثيف أعمال زراعة النخيل والأشجار وزهور الزينة والمسطحات الخضراء على جانبى الطرق بمختلف أنحاء المدينة ، بالإضافة إلى ترميم التكاسى للحد من زحف الأتربة والرمال.

وكلف ، بإعادة توزيع قطاعات العمل داخل الطريق والشوارع الرئيسية لسرعة إنجاز أعمال رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات وغيرها ، وهو الذى يتوازى مع تركيب بلاط الأنترلوك للأرصفة ودهان البلدورات باللون الموحد ، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

ووجه اللواء أشرف عطية بسرعة تنفيذ أعمال تجميل الجداريات بما يتناسب مع الشكل الحضارى المطلوب للمدينة مع الإستمرار في جهود المشاركة الإيجابية من جامعة أسوان والشركات والهيئات الحكومية في أعمال التطوير والتجميل لتصبح المدينة بانوراما متكاملة أمام المواطنين والزائرين والأفواج السياحية.