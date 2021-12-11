لمربى الحمام.. تعرف على أعراض أشهر أمراض الشتاء وتوقيت التحصينات

الفيوم رباب الجالي

تشتهر محافظة الفيوم بأبراج الحمام الصغيرة التي تنتشر في المزارع بالمحافظة، ومعظم أصحابها من المربين "الغاوي" لتربية الحمام، ونستعرض أشهر الأمراض التي تصيب الحمام في فصل الشتاء وكيفية علاجها.

قال الدكتور أحمد برعي طبيب بيطري بمحافظة الفيوم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة بها نسبة كبيرة من مربي الحمام ويوجه لهم روشتة لعدد من الأمراض الشهيرة التي تصيب الحمام وكيفية ملاحظة أعراضها، مشيرا إلي أنه من أشهر أمراض الحمام مرض الجدري ومرض الباراميكسو (الروشة) ومرض الحوصلة المنتفخ والسالمونيلا والكوكسيديا والقرحة الآكلة ومرض الزكام المعدى.

وعن التحصينات أشار برعى، إلى أن الحمام يتم تحصينه ضد 3 أمراض الباراميكسو من 4 إلي 6 أسابيع والسالمونيلا 3 أسابيع، والجدري 8 إلي 12 أسبوعا.

أما عن أعراض أمراض الحمام، أكد الدكتور أحمد برعي، أن كل مرض له أعراض مختلفة، فمرض الجدري مثلا له شكل جلدي وآخر مخاطي، والحوصلة المنتفخة، ولا يطير، وإسهال أصفر بخطوط خصراء، ويتقيا بعد الأكل، والباراميكسو من أعراضه زيادة استهلاك مياه الشرب وقلة الأكل، وشلل في الأرجل، والتواء الرقبة.

أما اعراض السالمونيلا فتكون نزلة معوية وإسهال أخضر وبه فقاقيع والتهاب بالمفاصل، أما مرض كوكسيدي فأعراضه إسهال مائي ورائحة كريهة وأحيانا مدمم ونفش الريش.

وعن مرض القرحة الآكلة، قال برعي، إن من أعراضه زراير صفراء على الغشاء المبطن للفم، وترسيبات تشبه الجبن، أما مرض الزكام المعدي فمن أعراضه عطس وإفرازات صديدية وحكة في الرأس والأنف.

ونصح "برعي" أصحاب أبراج الحمام خلال فصل الشتاء بالالتزام بالتحصينات والأدوية الرافعة للمناعة.