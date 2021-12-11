قصة الطالب الأول على الصعيد.. يشارك في المنتدى العالمي للتعليم العالى (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

شارك شاب أقصرى من نجوم الصعيد فى فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي فى نسخته الثانية، بعنوان (رؤية المستقبل)، والذى عقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وبمشاركة عدد من دول العالم، وعدد كبير من الجامعات العالمية والجهات والمنظمات الدولية والجامعات المصرية، وذلك الشاب النابغة هو "إبراهيم طه" إبن قرية النمسا بمدينة إسنا، والفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة رسم التصميمات التنفيذية الهندسية.



قصة طالب أقصرى الأول على الصعيد شارك فى المنتدى العالمي للتعليم العالي (1)

ويعتبر الشاب إبراهيم عبد العاطى محمود وشهرته "إبراهيم طه"، من الطلبة النابغين فى مجال التصميمات الهندسية فى الأقصر والصعيد باكمله، حيث حصد المراكز الأولى على الأقصر والصعيد والثالث على الجمهورية فى مسابقة رسم التصميمات التنفيذية الهندسية، فهو طالب يدرس في الفرقة الثالثة بقسم الهندسة المعمارية فى المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ودخل مؤخراً فى مسابقة رسم التصميمات التنفيذية الهندسية، التى تقدم لها العديد من الجامعات والمعاهد ومنهم 38جامعه ومعهد علي مستوي الجمهورية، وكل جامعه ومعهد تقدمت بـ10 طلاب، وبلغ عدد المقدمين فى تلك المسابقة 380 طالب وطالبة.



قصة طالب أقصرى الأفضل بالصعيد شارك فى المنتدى العالمي للتعليم العالي (2)

وشملت تفاصيل المسابقة تقدم كل جامعة ومعهد بـ10 طلاب بإجمالى 380 طالب، وتقدم الطالب الأقصرى إبراهيم طه بأول مشروع أمام لجنة التحكيم وتم إختيار ضمن الصاعدين الـ250 بالمرحلة الأولى، وتقدم بالمشروع الثانى وصعد ضمن 150 طالب وطالبة فى تلك التصفيات، وبعدها تم تقديم أفكار لتعديلات المشروعات بالتصفية الثالثة، وتم اختياره ضمن 50 طالب وطالبة للصعود فى تلك المرحلة، وفى المرحلة الرابعة تم إختيار 10 طلبة فقط للمرحلة النهائية وبينهم إبن الأقصر، وتم تكريم الجميع بدروع من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وحصل على إعتماد من لجنة التحكيم بالمركز الثالث فى أفضل 3 مشروعات بالمسابقة بأكملها على مستوى الجمهورية.



قصة طالب أقصرى الأول على الصعيد شارك فى المنتدى العالمي للتعليم العالي (3)

وكان قد شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، يرافقه وفد من الجامعة فى فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي فى نسخته الثانية، موضحاً أن المنتدى يعكس مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم العالي، في ظل التطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالجامعات الوليدة مثل جامعة الأقصروالذي أدى بدوره إلى تقدم كبير فى حجم الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع في الجامعة، في سبيل تحقيق نهضة شاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.



قصة طالب أقصرى الأفضل بالصعيد شارك فى المنتدى العالمي للتعليم العالي (4)

وأضاف الدكتور محمد محجوب، أن الملتقى يمثل فرصة لبحث أوجه التعاون مع الجامعات المشاركة والاستماع إلى الآراء والمقترحات من الأكاديميين في مجال تطوير التعليم والاستفادة من خبراتهم، حيث ضم الوفد المشارك من جامعة الأقصر كلا من الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور أحمد عبيد، وكيل كلية السياحة والفنادق، والدكتور محسن الطوخى، وكيل كلية الآثار، والدكتور وائل الهميمي، والدكتور محمود قرنى من كلية الآثار.



وفد جامعة الأقصر المشاركون بالمنتدى (1)

يشار إلى أن المنتدى يتناول هذا العام عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدي إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالاضافة إلى معرض يضُم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.



وفد جامعة الأقصر المشاركون بالمنتدى (2)