اليوم السابع
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فرقة الفنون الشعبية بكفر الشيخ تشارك بمعرض الكتاب بفقرات معبرة عن التراث

السبت، 11 ديسمبر 2021 12:00 ص
فرقة الفنون الشعبية بكفر الشيخ تشارك بمعرض الكتاب بفقرات معبرة عن التراث عرض لفرقة الفنون الشعبية بكفر الشيخ بمعرض الكتاب
محمد سليمان

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شاركت فرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة كفر الشيخ في معرض الكتاب بمدينتي، بعدد من العروض المعبرة عن البيئة الريفية والمهن التي يتميز بها أبناء المحافظة، كما قدمت الفرقة العديد من الفقرات التي تمثل تراث محافظة كفرالشيخ، منها غزل فلاحي، وفراح الحصاد، وعرب الحامول، وفاصل من المزمار للفنان هاني سعيد، والتنورة للفنان نور شحاته، وغناوي الفرح.
 
وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،على أداء الفرقة ومشاركتها في معرض الكتاب،موجها الشكر لمسئولي الفرقة على  جهودهم في تطوير الأداء المعبر عن تراث المحافظة الزاخر بالعديد من الابداعات.
 
جاء ذلك مشاركة الفرقة رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والمخرج الفنان هشام عطوة ،وامل عبدالله، رئيس الادارة المركزية لاقليم شرق الدلتا الثقافي، وأحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومحمد حجاج، مدير عام الفنون الشعبية، ونبيل نعيم، مدير عام المهرجانات،والدكتورة جاكلين بشرى، وكيلة الوزارة بكفرالشيخ، والتصميم والإخراج الفنان ابراهيم عبدالمقصود، والمدرب وليد الغمري وقيادة الاوركسترا الدكتور إيهاب شكر، وغناء فتحي الصغير ومحمد نبوي عازف الناي، وحسام غازي الأكورديون والإيقاع فؤاد الزاملي وأاحمد العافي وأشرف محروس وضياء صقر.
 
جانب من عروض الفرقة بمعرض الكتاب
جانب من عروض الفرقة بمعرض الكتاب

عرض التنورا بمعرض الكتاب
عرض التنورا بمعرض الكتاب

عرض لفرقة الفنون الشعبية بكفر الشيخ بمعرض الكتاب
عرض لفرقة الفنون الشعبية بكفر الشيخ بمعرض الكتاب

فرقة الفنون الشعبية المشاركة في معرض الكتاب
فرقة الفنون الشعبية المشاركة في معرض الكتاب

 


كفر الشيخ

مشروع ابدأ حلمك

ثقافة كفر الشيخ

مديرية الثقافة

مخرجين

فن التمثيل

فرقة الفنون الشعبية

تراث كفر الشيخ

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