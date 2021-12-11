عيادات طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادى تستقبل 130 ألف حالة × 4 سنوات

صابر سعيد

قال يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه بالتوازى مع الدور الكبير الذى تؤديه مستشفيات جامعة جنوب الوادى فى كافة التخصصات، فإن عيادات طب الفم والأسنان لا تدخر جهدا فى تقديم خدماتها للمرضى والمترددين عليها منذ افتتاح الكلية، لافتا إلى أن إجمالى عدد الحالات التى استقبلتها عيادات الفم والأسنان خلال 4 سنوات فى الفترة من 2018 وحتى 2021 بلغت 130 ألفا و66 حالة.

وأكد "غرباوى" أن الجامعة حريصة على دعم كل الفئات للحصول على الرعاية الطبية الفائقة، حيث تم قبل أيام توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادى وبيت الزكاة والصدقات المصري، ويهدف البروتوكول إلى خدمة أهالى جنوب الصعيد من المستحقين للزكاة وتستلزم ظروفهم الصحية تلقى علاجات وعمليات جراحية مكلفة، لتصبح جامعة جنوب الوادى هى أول جامعة توقع مثل هذا البروتوكول لخدمة أهالى جنوب الصعيد وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه يتم من خلال هذا البروتوكول إحالة أصحاب هذه الحالات إلى مستشفيات الجامعية لتلقى العلاج مجانا، وكذلك تغطية من يلزمه أى إجراء طبى وليس له تأمين صحى ومن المستحقين للزكاة، مثمنًا دور مشيخة الأزهر متمثلة فى بيت الزكاة والصدقات، فى المشروعات التنموية التى تقدمها للمجتمع والتى تأتى على رأسها العناية والرعاية بالصحة العامة للمواطنين ذوى القدرات المالية الضعيفة والأولى بالرعاية.

أوضح الدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادى، أن عيادات الأسنان استقبلت خلال عام 2018 عدد 3550 مريضا وعدد 10650 مترددا، ويصل متوسط مرات تردد المريض على العيادات من 3-4 مرات، وفى عام 2019 استقبلت العيادات 9550 مريضا و28500 متردد، وفى عام 2020 بلغ عدد المرضى 1200 حالة والمترددين 3600 حالة، وفى عام ٢٠٢١ بلغ إجمالى الحالات حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى عدد 18254 مريضا، و54762 مترددا.