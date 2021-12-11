ضبط شاي مغشوش "تقليد لماركة معروفة" فى حملة لمراقبة الأغذية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تمكن مكتب مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية، جنوب محافظة بني سويف، من ضبط 11 كيلو شاي مغشوش مقلد لماركة شاي شهيرة زنة العبوة 40 جراما، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن المخالفين.

كانت لجنة تفتيشية ضمت كلا من: محمد محمود أحمد مراقب أول الأغذية، وحمدي عاشور مفتش الأغذية، ومحمد جابرالحنفي مفتش تموين الفشن.قامت بالمرور على بعض المنشأت التجارية بنطاق مركز الفشن. وخلال الحملة ضبطت لدى أحد البقالين 11 كيلو شاي مغشوش مقلد لماركة شاي شهيرة زنة العبوة 40 جرام، حيث تلاحظ ان الشاي المضبوط مقلد، ولا توجد عليه علامة مائية بالعبوة الداخلية، وكذلك وتاريخ الانتاج مطبوع وليس محفور والشاي ليس لون الشاي الاسود المعروف، وتبين أنه تم الاستعانة بمواد شبيهة بالشاي ليس لها نكهة الشاي المعروف.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان سابق له، على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًّا.

ووجَّه محافظ بني سويف، بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقًا للقانون.