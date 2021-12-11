شكوى من إلقاء القمامة بمدافن الخصوص فى القليوبية.. والمحافظ يرد

كتبت: شيماء حمدى القليوبية - إبراهيم سالم

أرسل القارئ عماد صبحي مناشدة عبر خدمة صحافة المواطن "باليوم السابع " لوقف إلقاء القمامة في مدافن الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، قائلا: بعض السكان عملوا فتحات للشبابيك بشكل مخالف يلقون منعا القمامة والتي تتراكم على المدافن، فالميت له حرمته ، وذهبنا لرئيس حي الخصوص أكثر من مرة ومفيش حد بيعمل حاجة".

ومن ناحيته، قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه جرى تحويل الشكوى لرئيس المدينة لسرعة فحصها والتعامل الفورى معها منعا لتراكم القمامة بالمنطقة وخاصة المقابر، إلى جانب العمل على سرعة تراكمات القمامة الموجودة بالمنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم التأكيد على السكان بمنع إلقاء القمامة مرة أخرى ووضع صندوق لجمع القمامة، كما أنه سيتم التشديد بتطبيق غرامات على المخالفين.



المدفن



المقابر



المقابر

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".