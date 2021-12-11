اليوم السابع
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بعد إلغاؤها أمس نتيجة الطقس..

سماء الأقصر تشهد تحليق 19 رحلة بالون طائر تقل 460 سائحا بالبر الغربي.. صور

السبت، 11 ديسمبر 2021 10:43 ص
سماء الأقصر تشهد تحليق 19 رحلة بالون طائر تقل 460 سائحا بالبر الغربي.. صور سماء الأقصر تشهد تحليق 19 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 460 سائح
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، تحليق رحلات البالون بصورة طبيعية فى سماء البر الغربي، مع تحسن فى حالة الطقس مع وجود بعض الضباب الخفيف الذي لم يمنع خروج الرحلات، وعادت للتحليق من جديد رحلات البالون الطائر بالبر الغربي عقب إلغائها أمس، وخرجت الرحلات فى السماء وعلى متنها أكثر من 460 سائح فى 19 بالون تابعة للشركات المختلفة بالمحافظة.

وفى هذا الصدد، يقول أحمد عبود ممثل إتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أنه شهد أرض مطار البالون الطائر بالأقصر، اليوم السبت، إصدار قرار من ملاح الشركة المصرية للطائرات بالتحليق فى سماء المحافظة بعد إلغاؤها أمس، حيث قام طياري البالون بإطلاق أكثر من بالونة إختبار للطقس وتبين لهم أنه حركة الطقس والرياح جيدة للغاية ومناسبة للإقلاع، وعلي الفور صدر القرار من ملاح الشركة بإنطلاق الرحلات بالسماء بصورة طبيعية.

وأضاف ممثل إتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه خرجت فى سماء الأقصر حوالى 19 رحلة بالون تابعة لمختلف الشركات الـ16 العاملة بغرب الأقصر وعلى متنها أكثر من 460 سائح، وسط حالة من البهجة بين الأفواج السياحية التى تزور الأقصر حالياً من حول العالم مع دفئ وسحر الشتاء بعاصمة الحضارة المصرية القديمة.

وأكد أحمد عبود، أنه تعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، حيث أن الأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات  البالون الطائر، وتعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، ومصر حالياً رقم 4 بين دول العالم فى مجال البالون.

أكثر من 460 سائح بالبر الغربي يستمتعون بالبالون
أكثر من 460 سائح بالبر الغربي يستمتعون بالبالون

 

تجهيز البالون الطائر للتحليق بالأقصر
تجهيز البالون الطائر للتحليق بالأقصر

 

تحليق 19 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 460 سائح بالبر الغربي
تحليق 19 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 460 سائح بالبر الغربي

 

رحلات الباون قبل الاقلاع بسماء الاقصر
رحلات الباون قبل الاقلاع بسماء الاقصر

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 19 رحلة بالون طائر
سماء الأقصر تشهد تحليق 19 رحلة بالون طائر

 


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