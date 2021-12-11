سبحان من زين قلوبنا بالقرآن.. محمد وزياد شقيقان تفوقا فى الخطابة وحفظ كتاب الله

الشرقية- فتحية الديب

قدم تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا مع الشقيقان " زياد و محمد " أيمن، المقيمان مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقد أنعم الله عليهما بحفظ القرأن الكريم، فى سن صغير، وتيميز الشقيق الأكبر " زياد" بالبراعة فى الخطابة.

وقال" زياد أيمن" الطالب بالصف الأول الثانوى العام، إنه يحب الخطابة منذ الصغر وعند التحاقه للدرسة بالأزهر الشريف، شارك فى مسابقة عن الخطابة وحصل على المركز الثالث، وكان فى سن صغير، ومع مرور الوقت تدرب ودرس الكثير من الكتب ليكون خطيبا بارعا ، مضيفا أنه يتمنى أن يكون داعيا وخطيبا وأنه يقدم دائما فى الأذاعة المدرسية ويمدح فى رسولنا الكريم.

وقال شقيقه" محمد أيمن" الطالب بالصف الثالث الأعدادى : إنه حفظ القرأن الكريم فى التاسعة من عمره ووالدته تساعده كثيرا لكونها معلمة قرأن كريم، وأتم ختمه مرة أولى وحاليا فى الختمة الثانية، ويتمنى أن يكون قارئ للقرأن الكريم، ويلتحق بإذاعة القرأن الكريم.