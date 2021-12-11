دورة تدريبية لأطباء الفيوم حول مكافحة الملاريا

الفيوم رباب الجالي

نفذت إدارة الملاريا بمديرية الصحة بالفيوم، تدريبا للأطباء عن أعمال مكافحة أمراض الملاريا والفلاريا واللشمانيا، حضره أطباء مستشفي الحميات بالفيوم، بإشراف الدكتور محمد عبدالتواب مدير الإدارة، وبحضور الدكتورة هبة فارس مسؤول الملاريا بإدارة المتوطنة.

واستمر التدريب لمدة 4 أيام، وتم تنفيذه فى وحدة مكافحه القواقع بالمديرية، وحاضر خلاله الدكتور على حسن من إدارة الملاريا بوزارة الصحة، وتناول التدريب موضوعات عن تشخيص وعلاج حالات الملاريا والفلاريا والليشمانيا.

كما قامت الدكتورة نورهان عبد الوهاب منسق البرنامج الوطنى للإيدز بالمديرية، بإلقاء محاضرة عن خطورة مرض الايدز، وكيفية تشخيصه والتعامل معه.