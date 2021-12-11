دراسة : الألم المزمن قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كتبت إيناس البنا

السكتة الدماغية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن إدارة عوامل الخطر منها النظام الغذائي الصحى والإقلاع عن التدخين، يمكن أن تساعد في الوقاية، يوصي الخبراء بمراقبة شكل معين من الألم الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 30 %.

تشير السكتة الدماغية وفقا لتقرير موقع " sciencedaily" إلى حالة يتعطل فيها إمداد الدماغ بالدم والأكسجين، حيث يساهم النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، وضيق الشرايين، في زيادة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

مخاطر الألم والسكتة الدماغية: دراسة تكشف الرابط



وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة Pain Medicine ، ونشرها موقع " اكسبريس"، اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية، حيث تشير الدراسة إلى أن هذا النوع من الألم، ينبغى تخفيفه بالأدوية.

عندما تحدث السكتة الدماغية، فإن الدم والأكسجين يعوقان الدماغ - ونتيجة لذلك، تبدأ خلايا الدماغ في الموت، يمكن أن يؤدي هذا إلى الإعاقة أو إصابة الدماغ أو الموت في بعض الأحيان، السكتات الدماغية من نوعين - نقص تروية ونزفية - حيث يمثل النوع الأول 85 % من حالات السكتة الدماغية التي تتميز بانسداد الدورة الدموية بسبب الجلطة، الثانية تحدث عندما تصبح الأوعية الدموية ضعيفة بسبب انفجار داخلي.