اليوم السابع
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حاتم جودة موهبة صاعدة فى سماء دولة التلاوة بالشرقية ومثله الأعلى الشيخ الليثى

السبت، 11 ديسمبر 2021 08:40 م
حاتم جودة موهبة صاعدة فى سماء دولة التلاوة بالشرقية ومثله الأعلى الشيخ الليثى
الشرقية - فتحية الديب

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا مع القارئ "حاتم جودة"، الطالب بالصف الثالث الثانوى الصناعي، المقيم مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقد وهبة الله جمال الصوت والنفس الطويل.
 
 
 
وقال "حاتم" إنه حفظ القرأن الكريم فى السادسة من العمر، ودرس التجويد فى طفولته، وأنه يحب الاستماع إلى عمالقة دولة التلاوة القديمة أمثال الشيخ "الشحات أنور" و"مصطفى إسماعيل" و"محمد الليثى"، ويستمع من دولة التلاوة الحديثة إلى الشيخ "محمود صابر".
 
 
 
وأردف أنه بدأ يقرأ فى المأتم بقريته والقرى المجاورة، وأول عزاء قرى فيه كان بدعوى من صديق له فى الدراسة فى عزاء سيدة بقرية مجاورة وحصل على أجر رمزى عام 2015 ومن هنا ذاع صيته وبدا يقرأ فى المأتم، وأنه يتخد من الشيخ "محمد الليثى" مثل أعلى ويتمنى الالتحاق بإذعة القرآن الكريم، وأن يجوب الوطن العربى قارئ للقرآن.
 
 
 
 

الشرقية

القارئ حاتم جودة

مركز الزقازيق

القران الكريم

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