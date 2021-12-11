جامعة المنيا تحصد المراكز الأولى بمسابقات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة

المنيا -حسن عبد الغفار

شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس الجامعة بفعاليات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة "كوني" الذى نظمه المجلس القومى للمرأة بهدف استعراض إنجازات وتحديات الوحدات بالجامعات المصرية، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف على دور الوحدات فى التوعية بقضايا العنف ضد المرأة والمواد القانونية المتعلقة بحقوق وحماية المرأة، وذلك فى إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى ينفذها المجلس بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان تحت شعار " كونى".

وأكد مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، ورئيس مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن الوحدة تقوم بالعديد من الأنشطة الداخلية، وتشارك فى الأنشطة الخارجية؛ لصقل مهارات طالباتها وطلابها لمناهضة العنف ضد المرأة، والتوعية بقضاياها فى المجتمع، لتحقيق رؤيتها ورسالتها داخل مجتمع الجامعة وخارجه، للمشاركة فى توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف بكافة أشكاله من خلال مجتمع أكاديمى يتسم باحترام الآخر، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، ويعالج الآثار المترتبة على العنف ضد المرأة وإعادة إدماج الناجيات من العنف فى المجتمع، وتقديم الدعم النفسى والقانونى للمرأة.

وأشار الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، إلى أن الملتقى ناقش أنواع العنف ضد المرأة، والخطط والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحماية المرأة من العنف، والدعوة إلى ضرورة إصدار دليل إرشادى لإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجميع الجامعات، مضيفاً أنه يتم دورياً التقييم لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ووضع آليات المتابعة والتقييم وكتابة تقارير حالات الشكاوى وإرسالها للمجلس القومى للمرأة، وذلك يوضح أهمية دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والفئات التى يجب التوجه إليها مع التأكيد على ضرورة السرية التامة لحالات الشكوى.

ومن جانبه، أشار الدكتور جمال عاطف، منسق عام وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن الجامعة حصلت على المركزين الأوليين ضمن المسابقات التى نظمها المجلس القومى للمرأة على هامش الملتقى، بهدف تشجيع الطلبة والطالبات على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة، ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، حيث حقق خلالها طلاب قسم الإعلام بكلية آداب المنيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مجال الغناء عن العمل المقدم تحت عنوان " بيها أحلى" كأفضل أغنية، والمركز الأول أيضًا الذى كان من نصيب الطالبة ميار محمد عبد الرازق بالفرقة الثالثة كلية الحقوق عن العمل المقدم لها فى مجال الفنون التشكيلية.