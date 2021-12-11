تلامذة مدرسة ابتدائية بقنا يغرسون 110 شجيرات بحديقة وفناء مدرستهم

صابر سعيد

نظم تلاميذ مدرسة المقارين الابتدائية المشتركة بقنا، يومي بيئي لتجميل وتشجير المدرسة، تحت رعاية الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والدكتور محمد خلف، مدير عام إدارة قوص التعليمية، حيث قاموا بغرس 110شجرة بفناء وفراغات المدرسة، بحسب وافي صابر، مدير المدرسة.

وقال "صابر"، إن فعالية اليوم تأتي ضمن مبادرة " ازرع شجرة " التي دشن لها الدكتور صبرى خالد، وكيل وزاره التربية والتعليم بقنا، من خلال توجيه التربية الاجتماعية بإدارات تعليم المحافظة، مشيدا بدور المشاركة المجتمعية بقرية المقارين شمال مركز قوص في دعم ملف التعليم من خلال مجلس أمناء المدارس.

ووجه الدكتور محمد خلف، مدير عام إدارة قوص التعليمية ، الشكر لإدارة المدرسة ومجلس الأمناء علي الدعم المعنوي والخدمي لمقدم للمدرسة، مؤكدا أن القيادة السياسة تولي اهتمامها الأكبر لملف البيئة من خلال الدعم الحكومي لمنظومة المخلفات الصلبة وتدوير القمامة بالإضافة إلي إطلاق العنان للمشاركة المجتمعية فيما يخص مبادرات التشجير والتجميل بالمدن والاحياء والقري.