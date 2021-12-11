تعليم المنوفية: إنشاء قاعدة بيانات حديثة للعاملين لمواكبة التحول الرقمى

المنوفية - محمد فتحى

أكد هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن إدارة الموارد البشرية واحدة من أهم الإدارات النوعية المنظمة لدولاب العمل داخل المؤسسات التعليمية ونعول عليها في تقديم رسالة المؤسسة التعليمية وتهيئة بيئة تمكن جميع العاملين من إضافة قيمة نوعية للعمل لتحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط.

وأضاف عنتر خلال اجتماعه اليوم بمدير ورؤساء أقسام المواد البشرية بالمديرية والإدارات التعليمية العشر والذي حضره سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية ومها كامل مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية: أننا يجب أن نمتلك نهجا استباقيا في تنفيذ السياسات والتعليمات والقرارات والكتب الدورية الخاصة بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور الهائل في عمل الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي خاصة في ظل العجز الموجود في وظيفة الباحثين والإداريين مع سرعة تنفيذ كافة نشرات التسوية للعاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وصدرت لهم قرارات بالتسوية والاستعانة بهم في سد هذا العجز طبقا للقرارات والتعليمات المنظمة لذلك.

ووجه مدير المديرية بسرعة إنشاء قاعدة بيانات حديثة يتم تحديثها تلقائيا من واقع المستجدات الوظيفية اليومية للعاملين أسوة بما تم بقاعدة بيانات الأجور وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتشكيل لجان لإعداد قاعدة البيانات الحديثة بالاستعانة بأعضاء التطوير التكنولوجي والإحصاء والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات بالإدارات.