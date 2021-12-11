اليوم السابع
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السبت، 11 ديسمبر 2021 12:32 م
أكرم القصاص
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تداول 893 طن بضائع عامة و 85 شاحنة و 19سيارة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:12 ص
تداول 893 طن بضائع عامة و 85 شاحنة و 19سيارة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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​أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم، تداول 893 طن بضائع عامة ومتنوعة و 85 شاحنة و 19 سيارة ، حيث  شملت حركة الصادرات 543 طن  بضائع عامة و 41 شاحنة و 2 ملاكي وتصدير .

بينما شملت حركة الواردات 350 طن بضائع عامة و 44 شاحنة و 17 ملاكي ويتواجد 8 سفن علي ارصفة الموانئ حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة الرياض بحمولة 4 شاحنة و 17 ملاكي .
 
كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 40 شاحنة بحمولة 350 طن وتصدير 41 شاحنة بحمولة 543 طن و2 سيارة ملاكي، غادرت ميناء السويس السفينة ELGOUNA TREDAR فارغة.

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