بث مباشر.. استقرار حالة الطقس بالدقهلية واعتدال درجات الحرارة

الدقهلية فريق المحافظات

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا، من محافظة الدقهلية، وعرض فيه حالة الطقس واستقرار الأجواء داخل المحافظة، بعد موجة من الطقس السيئ والذي ضرب المحافظة خلال الأيام الماضية.

وسادت حالة من الاستقرار بدرجات الحرارة، وأصبحت فى المستوي الطبيعي خلال الفترة الحالية، وقد شهدت جميع مراكز المحافظة، سطوع الشمس وأصبحت الأجواء دافئة.

يذكر أن المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار فى الأجواء داخل المحافظة نتيجة لزيادة سرعة الرياح المحملة بالأتربة، فيما تسبب حالة الطقس السيئ إلى توقف عمليات الصيد داخل بحيرة المنزلة، وقد حذرت إدارة مرور الدقهلية السائقين على الطرق السريعة، بسبب انخفاض الرؤيا على الطرق نتيجة انتشار الأتربة.

فيما وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كل رؤساء مجالس المدن باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، تحسبا لوقوع أي حالة طوارئ.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن تتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطارًا ، وطالبت اتخاذ كافة الاحتياطات والاجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.