اليوم السابع
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السبت، 11 ديسمبر 2021 06:19 ص
أكرم القصاص
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اليوم.. قافلة طبية مجانية لأهالى نجع الطود بجرجا فى سوهاج ضمن "حياة كريمة"

السبت، 11 ديسمبر 2021 06:00 ص
اليوم.. قافلة طبية مجانية لأهالى نجع الطود بجرجا فى سوهاج ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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يستقبل نجع الطود، التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، قافلة طبية لعلاج المواطنين بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتستمر القافلة لمدة يومين، وتضمم العديد من التخصصات العلاجية وسوف يتم تقديم العلاج للمترددين على القافلة بالمجان صرحت بذلك كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة، وتقدم خدماتها الطبية العلاجية مجانا للمرضى من أبناء القرية والقرى المجاورة، لافتة إلى أن القافلة تضم تخصصات الباطنة والأطفال والأسنان والعظام وأمراض النساء والجراحة العامة وجلدية وتنظيم الأسرة ومعمل تحاليل طبية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تأتي في إطار خطة القوافل العلاجية لوزارة الصحة والسكان والوصول لأهالينا في كل القرى بالمحافظة، مشيرة إلى أنه يتم التشديد على اتباع سياسات مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن القوافل تقوم بتقديم توعية صحية وتثقيف صحي لأهالي القرية لتوعيتهم وتثقيفهم خلال فترة القافلة.

يذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أعلنت عن تخطى عدد المواطنين الذى تلقوا لقاح كورونا مليون مواطن من مختلف مراكز المحافظة وذلك منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن، الأمر الذى أدى إلى استقرار الوضع الصحى بالمحافظة صرحت بذلك الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأن التطعيم يرفع مناعة المواطنين وهو فعال وامن وأنه بجانب الفرق الثابتة تم تخصيص عشرات الفرق المتنقلة يوميا لتغطى جميع مراكز المحافظة تسهيلا وتيسيرا للمواطنين لحصولهم علي اللقاح ويتم حاليا تقديم خدمة طبية مجانية لغير القادرين عن الحركة  ويتم تقديم الخدمة لهم بالمنازل.

 


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