الشباب والرياضة بالإسكندرية: ندوات و أنشطة فنية لقرى مباردة حياة كريمة

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت "الإدارة المركزية للطلائع" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بالإسكندرية، برامج تعليمية ومهارية لأبناء مبادرة حياة كريمة، تحت شعار "فيلم وندوة وجايزة"، وذلك في إجمالي عدد 10 مراكز شباب.

وقد تم التنفيذ بمراكز شباب "بهيج، الجويره، ابوصير، ابوتلات"، بإجمالي عدد مستفيدين 200 مشارك، حيث تضمنت الندوة التعريف بمعني الفيلم، وأنواع الأفلام المختلفه وتعليم الطلائع الفرق بين الفيلم الروائى والفيلم الوثائقي وطريقة صناعة الفيلم، وكيفية بناء دراما للقصة وتحويلها لمشاهد، ثم عمل عرض تشويقي للفيلم المعروض والذي يشمل تطبيق عملي للندوة، ثم تمت مناقشة الطلائع في مدى الاستفادة من الأفلام التى تم عرضها ثم طرح عدد 10 أسئلة على الطلائع وتسجيل أسماء المتميزين منهم.

وفى سياق متصل، نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عددا من اللقاءات الحوارية والنقاشية، ضمن فاعليات المؤتمر الوطني الأول للنشئ، لأبناء مبادرة حياة كريمة تحت شعار "بناء جيل" وذلك في إجمالي عدد 3 مراكز شباب ،وقد تم التنفيذ بمركز شباب "بهيج" بإجمالي عدد مستفيدين 500 طليع وطليعة.

ويهدف المؤتمر الي دعم النشىء وحثهم على ممارسه الانشطة والمبادرات التي تنمي مهارتهم ورفع حس المواطنة وابعادهم عن الظواهر السلبية التي تحيط بالنشئ والشباب في المجتمع وتنمية الوعي والادراك لديهم بما يدور حولهم من مشروعات قومية وتنموية.

وأكدت الدكتور صفاء الشريف وكيل وزاره الشباب والرياضة بالإسكندرية على الاهتمام الكبير بالنشىء وخاصه فى الأماكن الأولى بالرعايه وفى القرى متراميه الاطراف.

وقال :" نسعى دائما إلى دعم النشىء وحثهم على ممارسه الانشطة والمبادرات التي تنمي مهارتهم ورفع حس المواطنة وابعادهم عن الظواهر السلبية التي تحيط بالنشئ والشباب في المجتمع وتنمية الوعي والادراك لديهم بما يدورحولهم".