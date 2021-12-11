إزالة تعديات على الأراضى الزراعية ورفع 300 طن قمامة خلال حملة بسنورس فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم حملات مكبرة تمكنت خلالها من إزالة حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية ورفع كمية كبيرة من القمامة والمخلفات بلغت 300 طن.

وقال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، إنه تم تنفيذ إزالة لحالتى تعد بقرية منشأة بنى عتمان، الأولى على مساحة قيراط، والثانية 18 سهماً، وكذلك حالة تعد على مساحة 12 سهماً، بالكعابى الجديدة، بقرية بيهمو، مضيفا أنه تم منذ قليل التصدى لحالة تعد بقرية ترسا، عبارة عن ردم حفر لإنشاء أساسات على مساحة 6 أسهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ولفت رئيس المدينة إلى أنه تم تنفيذ صيانة لأعمدة الإنارة العمومية واستبدال الكشافات التالفة، بعدد من شوارع وطرق مدينة سنورس، كما قامت الوحدة المحلية بقرية السعيدية بحملة نظافة مكثفة بعدد من طرق القرية، ومتابعة سير العمل بالوحدة الصحية وتلقى المواطنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما تم رفع 300 طن قمامة ومخلفات وأتربة بحملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس وقرى المركز.