أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائى لمنع تساقط الشعر.. منها السبانخ

كتبت مروة هريدى

ترقق الشعر أو تساقطه خاصة إذا لم يرتبط هذا الأمر بالشيخوخة وتقدمك فى العمر أمر يمكنك التعامل معه عن طريق نظامك الغذائي، والذى يؤثر على مدى صحة شعرك وكثافته، حيث ينصح خبراء التغذية بتناول مجموعة معينة من الأطعمة التي قد تساعد في تعزيز كثافة الشعر، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

لعل أفضل الأطعمة التى تعزز صحة ونمو الشعر، تلك التى تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك الدهنية (التونة والماكريل والسلمون والرنجة)، كما تحتوى تلك الأسماك على عناصر غذائية أخرى وتشمل البروتين والسيلينيوم وفيتامينات ب التي يمكن أن تساعد جميعها في تعزيز صحة الشعر.

من الأطعمة الرائعة الأخرى التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي، هو البيض "متعدد الفيتامينات"، كما يحتوي على البروتين والبيوتين والسيلينيوم والزنك، حيث إن البروتين ضروري لمنع تساقط الشعر.

تناول المزيد من الخضراوات الورقية مثل الكرنب والسبانخ، مهمة أيضًا لتعزيز صحة الشعر لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية التي تعزز قوة الشعر.

الفاكهة من الأطعمة المفيدة لصحة الشعر لأنها غنية بمضادات الأكسدة، ويمكن أن تشمل بعض أفضل الفواكه، التوت، والكرز، والمشمش، والعنب، والبرتقال.

حيث يساعد فيتامين "سي" الموجود فى هذه الأنواع من الفاكهة الجسم على امتصاص الحديد، وإنتاج الكولاجين وهو أحد البروتينات التي تبني الشعر وتساعد على منع تساقطه.

بجانب ذلك كله، فإن المكسرات مثل الجوز واللوز، وأيضًا بذور الكتان وبذور الشيا تعتبر إضافة رائعة لنظامك الغذائي لتعزيز نمو الشعر.