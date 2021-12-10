وكيل صحة الغربية: مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا بمراكز ومدن المحافظة

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور عبد الناصرحميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أنه تم تشغيل مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا بكافة الأحياء والمراكز، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار رئاسة الوزراء بمنع دخول المواطنين غير متلقين لقاح كورونا المديريات الخدمية .



وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الطبية التابعة للمديرية بأنحاء المحافظة، ومن المتوقع زيادة إقبال المواطنين على المراكز بعد تطبيق هذا القرار، موضحاً أنه جرت زيادة عدد المراكز في كافة أنحاء المحافظة من مستشفيات ووحدات صحية ونقط ثابتة ومتحركة عن طريق فرق العمل المتنقلة بمديرية الصحة.



وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي ، بتطبيق تعليمات رئاسة الوزراء ومنع دخول المواطنين غير متلقين اللقاح بمنتهى الحزم، كما تم تشديد الإجراءات على كافة البوابات في المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية، وتزامناً مع ذلك جرى توفير نقاط لتلقي اللقاح على مسافة قريبة من المصالح الحكومية.





