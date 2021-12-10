نصائح للتعامل مع البشرة الجافة خلال فصل الشتاء

يواجه معظم الناس مشكلة جفاف الجلد والحكة في الشتاء، ويحدث هذا عندما لا تكون خلايا الجلد قادرة على الاحتفاظ بالرطوبة الواقية التي تحافظ على نضارة البشرة وإشراقها.
تسبب البشرة الجافة حكة في الجلد وفقا لتقرير موقع " webmd"، عندما لا يتم علاجها أو السيطرة عليها في الوقت المناسب يمكن أن تصبح خشنة وكبيرة المظهر وتشعر بالاحمرار والخشونة، بل وتؤدي إلى مزيد من المشاكل الجلدية مثل التهاب الجلد والالتهابات البكتيرية وتغير لون الجلد والأكزيما والتشوه.
أسباب جفاف البشرة؟
إذا كنت تعانين أيضًا من مشكلة الجلد الجاف والمثير للحكة، فستكون على دراية جيدة بإحساس الجلد المرن والمظهر الأبيض للجلد وعلامات الخدش بسبب الحكة، تحتاج البشرة الجافة إلى عناية فورية وقبل استخدام المرطب يجب أن تعرف السبب.
يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل مجرد الشيخوخة التي يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من عمر 25 عامًا أو حالة جلدية أساسية أو مجرد تغير الطقس أو الموقع. في الوقت الحاضر ، تتسبب عوامل التطهير التي استخدمناها لدرء فيروسات كوفيد مثل المطهر ومناديل الكحول والمنظفات الكيميائية أيضًا في جفاف شديد في اليدين والذراعين والوجه والظهر والساقين.
ماذا بإمكاني أن أفعل؟
الترطيب هو المفتاح للسيطرة على جفاف الجلد ولكن ليس كل العلاجات التي يتم شراؤها من المتجر يمكن أن تكون فعالة، لذلك استشر طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك للحصول على خطة العلاج الصحيحة، بما في ذلك ما يلي في روتين العناية ببشرتك
- قلل من مدة الحمامات أو الاستحمام الخاصة بك إلى أقل من خمس دقائق.
- إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف، فانتقل خطوة من المرطبات إلى المرطبات التي تحتوي على أحماض اللينوليك واللوريك للحصول على نتائج أكثر فعالية.
- يجب أن يكون الفازلين معك دائمًا، عندما تشعر بالجفاف فقط افرك القليل منه على المناطق الجافة من الجلد.
- جففي بشرتك بالتربيت عليها بعد الاستحمام وضعي المرطب على الفور لأنه سيحافظ على الرطوبة مقفولة ويمنع انسداد المسام.
- الصابون يجف ويزعج مستوى الأس الهيدروجيني للجلد مما يجعله جافًا جدًا ويزداد الحكة سوءًا، قم بالتبديل إلى المنظفات اللطيفة للوجه والجسم.
- اختارى الأقمشة التي تحب بشرتك منها القطن، والحرير ، إلخ ، يسبب الصوف الجفاف ويسبب تهيج الجلد وقد يتسبب في تفشي المرض.
- استخدمى واقي الشمس بانتظام فهو سيحمي بشرتك من الشيخوخة أيضًا.
- ادخلى الفواكه والحبوب والبذور والمكسرات في نظامك الغذائي لتقليل التهاب الجلد وترطيب البشرة من الداخل إلى الخارج.
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