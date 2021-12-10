نصائح للتعامل مع البشرة الجافة خلال فصل الشتاء

كتبت إيناس البنا

يواجه معظم الناس مشكلة جفاف الجلد والحكة في الشتاء، ويحدث هذا عندما لا تكون خلايا الجلد قادرة على الاحتفاظ بالرطوبة الواقية التي تحافظ على نضارة البشرة وإشراقها.

تسبب البشرة الجافة حكة في الجلد وفقا لتقرير موقع " webmd"، عندما لا يتم علاجها أو السيطرة عليها في الوقت المناسب يمكن أن تصبح خشنة وكبيرة المظهر وتشعر بالاحمرار والخشونة، بل وتؤدي إلى مزيد من المشاكل الجلدية مثل التهاب الجلد والالتهابات البكتيرية وتغير لون الجلد والأكزيما والتشوه.

أسباب جفاف البشرة؟

إذا كنت تعانين أيضًا من مشكلة الجلد الجاف والمثير للحكة، فستكون على دراية جيدة بإحساس الجلد المرن والمظهر الأبيض للجلد وعلامات الخدش بسبب الحكة، تحتاج البشرة الجافة إلى عناية فورية وقبل استخدام المرطب يجب أن تعرف السبب.

يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل مجرد الشيخوخة التي يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من عمر 25 عامًا أو حالة جلدية أساسية أو مجرد تغير الطقس أو الموقع. في الوقت الحاضر ، تتسبب عوامل التطهير التي استخدمناها لدرء فيروسات كوفيد مثل المطهر ومناديل الكحول والمنظفات الكيميائية أيضًا في جفاف شديد في اليدين والذراعين والوجه والظهر والساقين.

ماذا بإمكاني أن أفعل؟



الترطيب هو المفتاح للسيطرة على جفاف الجلد ولكن ليس كل العلاجات التي يتم شراؤها من المتجر يمكن أن تكون فعالة، لذلك استشر طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك للحصول على خطة العلاج الصحيحة، بما في ذلك ما يلي في روتين العناية ببشرتك