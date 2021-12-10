نائب مدينة دكرنس يحيل صاحب شقة للعرض على النيابة بعد تحويله لمحل وإيقاف الأعمال

الدقهلية شريف الديب

قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية ، اليوم الجمعة بالإشراف على إيقاف أعمال تحويل شقة سكنية لمحلات تجارية بمساكن دكرنس بشارع مجلس المدينة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية لعرض المالك على النيابة.

كما قام نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس بمصادرة معدات وأدوات العمل لإحدى البنايات بشارع المستشفى العام أمام موقف المنصورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكذلك قام نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس بمتابعة حالة الشارع والنظافة العامة بشوارع مستشفى دكرنس العام ومستشفى الصدر والحميات وعدد من مناطق المدينة.

كما قام سعد بالمرور على عدد من حالات بناء للتأكد من عدم وجود مخالفات وفحص عدد من رخص البناء بالمدينة بشوارع المستشفى وعبد المنعم رياض والحرية. وأكد سعد أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار المتابعة الميدانية وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم وحل مشكلاتهم ومنع كافة أشكال الاشغالات والحفاظ على النظافة العامة.

وفي إطار توجيهات المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة دكرنس.