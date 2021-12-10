"مياه المنوفية" تنظم حملات لتوعية طلاب المدارس بترشيد الاستهلاك بقرى حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أهمية استمرارية تنفيذ الأنشطة التوعوية والخدمة وتعزيز مجالات المشاركة المجتمعية بقرى مركزي اشمون والشهداء والتى تشهد تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أن إدارة التوعية بالشركة نفذت عدداً من الندوات التوعوية للطلاب بمدارس مركزى أشمون والشهداء بأهمية المشروعات القومية وضرورة المحافظة عليها وأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي ،حيث تم التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهمية المشروعات القومية وتأثيرها في حياة المواطن بالريف المصري، بالإضافة إلى تنفيذ ورش لتعليم السباكة الخفيفة .

وأشار "نجيب" إلى قيام فريق التوعية بعقد ندوة بمدرسة فاطمة الزهراء بمركز اشمون ومدرسه دراجيل التجريبيه ومدرسة دراجيل الثانوية بمدينة الشهداء، ويأتى ذلك وفقا لخطة عمل مشتركة بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية، لتوعية طلاب المدارس بأهمية المبادرة والتعريف بمشاريع المياه والصرف الصحى التي يتم تنفيذها بتلك القري ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة " .

وأضاف: شملت الأنشطة التوعوية تنفيذ ندوة عن أهمية المياه وطرق الاستخدام الآمن للصرف الصحي والتعرف علي طرق تنقية المياه بالمحطات البحاري والارتوازي والإرشادات السليمة للحفاظ على مياه الشرب.

وأكد رئيس الشركة، أهمية تنفيذ حملات التوعية واللقاءات الجماهيرية مع المواطنين واستقصاءات الرأى وورش السباكة لحث المواطنين للحفاظ على المشروعات القومية المنفذة ضمن مبادرة حياه كريمة لتطوير قري الريف المصرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. محافظة المنوفية،حياه كريمة ،مركز أشمون