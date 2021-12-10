اليوم السابع
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من السبت لـ لأربعاء.. فصل التيار الكهربى عن بعض قرى مركز بنى سويف للصيانة

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 02:00 ص
من السبت لـ لأربعاء.. فصل التيار الكهربى عن بعض قرى مركز بنى سويف للصيانة قطع الكهرباء- أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه قد تقررفصل التيار عن بعض القرى بمركز بني سويف ، من السبت إلى الأربعاء، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

وبحسب القطاع ، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت11/12عن قرية سنور،ويوم الأحد 12/12 عن قرية باروط ، ويوم الاثنين 13/12 عن منشية الروضة، الكوم الأحمر، ويوم الأربعاء 15/12 عن قرية الحمرايا.

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 
 

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