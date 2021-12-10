مقتل شاب على يد صاحب محل سوبر ماركت بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي شاب مصرعه، متأثرا بإصابته بطعنة فى الصدر على يد صاحب محل سوبر ماركت، بمدينة الكردي التابعة لمركز منية النصر.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز منية النصر بإصابة شاب بطعنه نافذة فى الصدر نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة "محمد م ع ال" 29 سنة، ومقيم الكردى، بطعنة نافذة بالصدر، نتيجة مشاجرة مع صاحب سوبر ماركت، ومشادة بينهما قام على إثرها الأخيرة، بطعنة طعنة نافذة بالصدر، وتم استدعاء سيارة الإسعاف، ونقله إلى مستشفي منية النصر، وأثناء تحويله إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة توفى.

وتم نقله إلى مشرحة مستشفي منية النصر، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة نتيجة مشادة بينهما.