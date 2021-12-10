مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 68 رحلة أسبوعية دولية بداية من الغد

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستعد مطار مرسى علم الدولى، بداية من الغد السبت وطوال الأسبوع المقبل، استقبال 68 رحلة طيران دولية قادمة من عدة مطارات مختلفة تقل أكثر من 10 آلاف سائح.

وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع المقبل وبداية من غدا السبت وصول 68 رحلة طيران، بينها 9 رحلات أوروبية، و3 رحلات داخلية .

وكشفت جداول الطيران خلال الأسبوع، أن من بين رحلات الوصول رحلتين من هولندا و4 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من التشيك، و13 رحلة بولندي، و24 أوكرانيا، و2 سويسرا.

كذلك تصل خلال الاسبوع المقبل 3 رحلات داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من بيلا روسيا، حيث تشهد الفنادق السياحية بمرسى علم حالة من الانتعاشه السياحية بأغلب الفنادق المختلفة .