محافظ الغربية يوجه بإحالة صاحب عقار إلى النيابة العامة

الغربية محمد طارق

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حي أول طنطا بإحالة صاحب عقار بمدينة طنطا إلى النيابة العامة، وذلك عقب قيام رئاسة حي أول طنطا بفك شدة خشبية وإزالة جزء مصبوب بالدور التاسع شارع امتداد النادي في حضور شرطة المرافق.

وفي سياق آخر قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى تحت إشراف اللواء حسين لبيب عطية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بحمله نظافة مكبرة على طريق محلة روح- صفط تراب، بمشاركة معدات الوحدات المحلية وعمال النظافة، حيث تم رفع 120 طنا من تراكمات القمامة ونواتج التطهير ومخلفات الهدم بجوار شريط السكة الحديد على الطريق القديم محله روح - صفط.

ووجه محافظ الغربية باستكمال أعمال النظافة بالطريق والبدء فى تشجير تلك المنطقة بزراعة العديد من أشجار الزينة لمنع إلقاء المخلفات بها مرة أخرى.