محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بقرية الزرابى بأبوتيج

أسيوط - فريق المحافظات

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج، وذلك ضمن خطة المحافظة والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة المستهدف بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل تقديم حياة أفضل لأهالينا بتلك القرى ليضاهي أسلوب حياة المواطنين بها نمط الحياة في المدن وعواصم المحافظات وتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات .

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الابنية التعليمية بأسيوط والمهندس مصطفى مسعود مدير منطقة الهيئة العامة للطرق بأسيوط والمهندس يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وسوزان راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة والمهندس هشام محمد مدير تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة وبعض الشركات المنفذة للمشروعات بقرية الزرابي.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها بقرية الزرابي في قطاعات الرصف والطرق ومياه الشرب والرصف الصحي ومجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية وسكن كريم أعمال دهان واجهات المنازل ومشروعات هيئة الابنية التعليمية بها.

وأكد محافظ أسيوط ، أنه تم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي وخطوط الاتصالات بالقرية فضلًا عن استكمال أعمال معاينات المنازل المستهدفة بمبادرة سكن كريم واستكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة بالقرية لمسافة 9 كيلو والتي يصعب رصفها بالطرق التقليدية لافتًا إلى تكليف الهيئة العامة للطرق بسرعة رصف الشوارع الرئيسية بالقرية وفقًا للمواصفات والشروط الفنية كما وجه مسئولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بسرعة نهو الأعمال بمجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية بقرية الزرابي والتنسيق مع كافة الجهات للانتهاء من مشروعات الخدمات فضلا عن سرعة تحديد الأراضي اللازمة لإقامة بعض المشروعات في قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي وتطوير بعض مراكز الشباب.

ووجه محافظ أسيوط السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات التنموية والخدمية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبخاصة قرية الزرابى التي تشهد معدلات انجاز متقدمة في الأعمال وفقًا للخطة الزمنية للمشروعات فضلًا عن تذليل كافة العقبات وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات بالقرية بالتنسيق مع جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وكافة القطاعات التنفيذية.

وأشار المحافظ الى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى بالقرى المستهدفة مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة الجهات المشاركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور وتذليل كافة العقبات نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة لافتا الى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لكافة مواقع العمل ومتابعة معدلات الانجاز والتأكيد على مراعاة شروط ومعايير الجودة فى تنفيذ الاعمال .

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.