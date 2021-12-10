متابعات دورية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنوفية.. صور

فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن هناك متابعات دورية وميدانية لتنفيذ كافة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية للمشروع القومي "حياة كريمة " لتطوير واجهة الريف المصرى، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



وأفاد مجدي رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى الشهداء شهدت تطورا ملحوظا في النسب التنفيذية خلال الأسبوع الماضي، وقد شارف بعض هذه المشروعات بالفعل على الإنتهاء ،ففي الوحدة المحلية بزاوية البقلي تواصلت التشطيبات النهائية لرفع كفاءة مستشفى بشتامي، وكذلك تشطيبات المجمع الخدمي بزاوية البقلي، واستمرت أعمال محارة المجمع الزراعي، وكذلك التشطيبات النهائية من محارة وكهرباء وتشطيب حمامات وواجهة مركز شباب بشتامي، وصب أعمدة الدور الأول علوي بسكن كريم بالعزبة الحمراء، وصب سقف الدور الأرضي بسكن كريم بزاوية البقلي ، وفي الوحدة المحلية بزاوية الناعورة تواصلت أعمال تطوير الوحدة الصحية بقرية منشأة السادات، والتشطيبات النهائية لتطوير الوحدة الصحية بعزبة سعيد حبيب.

كما استمرت أعمال الصرف الصحي بالمدخل الرئيس بقرية كفر دنشواي، وأعمال تشطيب المجمع الزراعي بزاوية الناعورة، وتشطيب المجمع التنموي، وفك خشب سقف وحدة الإسعاف،وفك خشب سقف وحدة الإسعاف بالقرية، واستمرت أعمال رفع كفاءة مدرسة أحمد راضى بمنشأة السادات، وتواصلت أعمال حفر خطوط الصرف الصحي بشارع فرن السلاموني بالقرية، والأعمال الإنشائية لمحطة الصرف الصحي، والبدء في تخشيب أعمدة الدور الأرضي بمركز شباب منشأة السادات، وتطوير مدرسه جزيرة الحجر الإعدادية بنات، وصب أعمدة الدور الأرضي بمركز شباب كفر حجازي، وصب أعمدة الدور الأرضي للوحدة الصحية بجزيرة الحجر.



وفي الوحدة المحلية بكفر عشما تواصلت أعمال تطوير مركز الشباب وتشطيبات الملعب الخماسي بقرية كفر عشما، وتشطيبات الملعب والسور وغرفة خلع الملابس بقرية العراقية، وشد خشب أعمدة الدور الأول علوي بالوحدة الصحية بكفر عشما، وعزل البيارة الثانية بمحطة المعالجة بقرية سلامون بحري، واستمرت أعمال التطوير بمركزي الشباب بقريتي سلامون بحري و سلامون قبلي، ومركز شباب العراقية، وتواصلت أعمال تشطيب المجمع الخدمي، وصب سقف الدور الأرضي بمبني الإسعاف بكفر عشما ، وفي الوحدة المحلية بساحل الجوابر تواصلت التشطيبات النهائية لتطوير ملعب ومركز شباب سرسموس، كما تواصل الحفر لمد خطوط الصرف الصحي بالقرية، وكذلك التشطيبات النهائية لرفع كفاءة الوحدة الصحية بشمياطس، وشد خشب سقف الدور الأول علوي بمستشفى التأمين الصحي الشامل بسرسموس.

واستمرت أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بساحل الجوابر، وتشطيب المجمع الزراعي والخدمي، ورفع كفاءة ملعب ومركز الشباب بساحل الجوابر، وتمت أعمال ضغط الهواء بخطوط الغاز الطبيعي بالقرية، والأعمال الإنشائية لمحطة رفع الصرف الصحي بشمياطس، كما تواصلت الأعمال الإنشائية لعمارات سكن كريم بقريتي سرسموس وكفر سرسموس، وأعمال الصرف الصحي بكفر الجمالة، وبيارة محطة الرفع بها.



وفي الوحدة المحلية بدنشواي تواصلت أعمال الصرف الصحى بدنشواي، وتشطيب المجمع الخدمي، وفك أخشاب سقف وحدة إسعاف دنشواي، وتسديد الدور الأرضي والبدء في أعمال المحارة بالدور الأول علوي بالمجمع الزراعي، وتخشيب وتسليح سقف الدور الأرضي بالوحدة الصحية بدناصور، وتخشيب وتسليح أعمدة سور ملعب ومركز شباب إبشادي، وتم البدء في شد أخشاب سقف الدور الأول علوي بمركز شباب دنشواي، وصب أعمدة الدور الأول علوي بالمركز الصحي بها، وصب قصية الردم بمجمع الزراعي، وفي الوحدة المحلية بدراجيل تم فك أخشاب أعمدة الوحدة الصحية بكفر السوالمية، و تخشيب سقف الدور الأول علوي بسكن كريم بالقرية، واستمرار أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر الشبع، وأعمال التشطيبات النهائية للمجمع الخدمي بدراجيل، وكذلك استمرار العمل بالمجمع الزراعي، ووحدة الإسعاف، ومسجد الوحدة، كما استمرت الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية، وتواصلت أعمال الحفر لمد خطوط الصرف الصحي بالقرية.



وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بأن بعض مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى الشهداء قد أوشكت فعلا على الإنتهاء، حيث أن الأعمال بجميع المشروعات تتم بوتيرة سريعة بما لا يخالف المواصفات والمقاييس المطلوبة تنفيذا لخطة القيادة السياسية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للريف المصري برفع مستوى جميع الخدمات المقدمة إلى المواطنين.



فيما أضاف سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون علي تواصل أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بقري أشمون، وذلك بالقطاعات المختلفة سواءً في قطاع المياه والصرف الصحي من إنشاء محطات للمياه والصرف الصحي أو تطوير المحطات الموجودة بالفعل، وإنشاء محطات معالجة ومد خطوط المياه والصرف للمناطق المحرومة ، كما جاري إستئناف الأعمال بقطاع الأبنية التعليمية سواءً بإنشاء مدارس جديدة أو توسعة ورفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل، فيما جاري العمل في إنشاء المجمعات الحكومية والزراعية في جميع الوحدات المحلية ، كما جاري العمل في توصيل خطوط الغاز الطبيعي بعدد كبير من القرى ، وأيضا إستمرار العمل في تحجير وتبطين الترع بقرى المركز ،كما تواصل حياه كريمة أعمالها في إنشاء وتطوير مراكز الشباب والمراكز الصحية ووحدات الإسعاف ،ففي الوحدة المحلية بطهواي جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية للمجمع الحكومي .

كما جاري تقفيل الدور الأرضي للمجمع الزراعي بالطوب والأسمنت، أما بالنسبة للمجمع الطبي بطهواي فجاري فك أخشاب أعمده الدور الأرضي تمهيدا لشد السقف ،وفي مدرسه الوحدة المجمعة بطهواي فجاري رفع الكفاءة بنسبه تنفيذ وصلت لحوالي 90% ،والمدرسه الابتدائية المشتركة بطهواي جاري رفع الكفاءة بنسبه 90% ،كما تم تبطين ترعه الوسط بطهواي بطول 200م تقريبا ، وفي الوحدة المحلية بساقية ابو شعرة فتم تركيب كابل أرضى على طريق جسر نهر النيل بقرية ساقية أبو شعرة بطول550 متر تقريبا بداية من محول كهرباء فيصل شكري. حتي محول 300ك سكن كريم وذلك تمهيدا لرفع اسلاك الضغط العالي جهد متوسط اعلي موقع سكن كريم .



وفي الوحدة المحلية برملة الانجب فجاري الإنتهاء من تشطيب المجمع الخدمي برملة الانجب كما جارى الإنتهاء من تشطيب وحدة الإسعاف ، وتم بالوحده المحلية بشطانوف فجارى البدء في إنشاء مركز الامومة والطفوله بشطانوف ، ومركز الشباب وتوصيل الصرف الصحي ، وفي الوحدة المحلية بجريس فجارى أعمال التشطيبات الخاصه بالمجمع الحكومي من أعمال النجارة والسباكة والكهرباء وأعمال النقاشة بكل الأدوار من الداخل ومحارة الواجهة الخارجية للمجمع وتركيب الطوب الحرارى للواجهة ،أما يالنسبة للمجمع الزراعى بجريس فجارى تأسيس الكهرباء ومحارة المبنى من الداخل و الخارج وبدء تشوين السورناجه لتشطيب الواجه ،وفي المركز الصحي بجريس حيث جارى العمل بالشدة الخشبية والتسليح لصب سقف الدور الثاني علوى وبدء أعمال البناء وتسديد الطوب للدور الارضي ،كما جاري إنشاء جناح مكمل لمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بجريس حيث تم صب سقف الدور الرابع علوى وسور مسلح وتم صب أرضية الدور الأرضي والتسديد بالطوب ورفع كفاءة المبنى القديم للمدرسة .

كما جارى إنشاء جناح مكمل لمدرسة الشهيد عبدالله الهلالي الابتدائية بجريس حيث تم التسديد بالطوب وأعمال النجارة والمحارة للجناح من الداخل والخارج وتركيب البلاط وجارى رفع كفاءة المبنى القديم للمدرسة ، كما جارى مد خطوط الغاز الطبيعي للشوارع الفرعية بجريس حيث تم تنفيذ عدد 1 شارع فرعى بطول 100 متر تقريباً ليكون إجمالي ما تم تنفيذه 2570 متر تقريباً وجارى مد خط غاز ضغط منخفض لتغذية داخل قرية جريس بطول 2420 متر تقريباً ،كما جارى أعمال رفع كفاءة مدرسة النصر الاعداديه بجريس، وإنشاء وحدة إسعاف بجريس حيث جارى أعمال المحارة وتم عزل السقف وصب الأرضيات .

كما يتم إستكمال مد خط مياه رئيسى بجريس طريق جريس عزبة طعيمة للربط بمحطة المياه العملاقة المقترح إقامتها بعزبة المأمور زمام قرية أبو عوالى التابعة لجريس ،وجارى رفع كفاءة مبنى الشؤون الاجتماعية بجريس ،وإستكمال إنشاء وحدة صحية بأبو عوالى حيث تم صب سقف الدور الأرضي ،كما جارى تبطين ترعة الساحل بناحية عزبة الإصلاح الزراعي زمام قرية أبو عوالى التابعة لجريس وترعة خلف الفواره بعزبة طعيمة التابعة لجريس وترعة النقراشية الغربية بجريس ،وجارى إنشاء وحدة صحية بمونسه حيث تم شد الشدة الخشبية والتسليح لصب سقف الدور الثاني علوى وجارى تسديد الطوب للدور الارضي ،وجارى أيضا إنشاء المبنى الإدارى لمركز شباب منشأة جريس وإنشاء ملعب مركز شباب جريس المطور .



وفي الوحدة المحلية بشطانوف فتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الحلواصي ، وفي الوحدة المحلية بسنتريس فتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقناطرين ، وفي الوحدة المحلية بقورص فجاري شد خشب أعمدة الدور الارضي للوحدة الصحية بقورص، كما جاري تشطيبات الوجهه الخاصة بالمجمع الخدمي بقورص، كما جاري شد أعمدة الدور الأول بالمجمع الزراعي ، كما جاري صب أعمدة الدور الاول علوي للمبني الإداري بمركز شباب قورص ، كما تم صب سقف الدور الاول علوي بمبني مركز شباب ابو رقبة ، كما تم شد أعمدة الدور الثاني العلوي الوحدة الصحية بأبو رقبه.

كما جاري أعمال التشطيبات الداخلية لمبني مدرسة التعليم أساسي بأبو رقبه، والانتهاء من تشطيبات جناح المدرسه الثانوي بأبورقبه، كما تم إستئناف أعمال الصرف الصحي بقرية أبو رقبة، وبدء أعمال تشطيبات جناح مدرسة تعليم أساسي بمدرسة الشهيد محمد جمال بكفر أبو رقبة، وجاري أعمال تشطيبات الوحدة الصحية بكفر قورص لرفع كفاءتها ، وجاري تشطيبات مدرسة تعليم أساسي بكفر قورص لرفع كفاءتها ،كما جاري رفع كفاءة مدرسة تعليم أساسى بالنعناعية، كما جاري رمي القواعد الخاصة بالوحدة الصحية بالنعناعية،وأشار سرور أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تواصل أعمالها بكافة القطاعات بشكل جيد دون أي مشاكل أو معوقات في التنفيذ .







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مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء (1)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء (2)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء (3)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء (4)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء (5)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء (6)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء (7)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء (8)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء (9)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء (10)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (1)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (2)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (3)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (4)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (5)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (6)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (7)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (8)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (9)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (10)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية خلال أسبوع (1)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية خلال أسبوع (2)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية خلال أسبوع (3)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية خلال أسبوع (4)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية خلال أسبوع (5)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية خلال أسبوع (6)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية خلال أسبوع (7)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية خلال أسبوع (8)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية خلال أسبوع (9)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية خلال أسبوع (10)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية خلال أسبوع (11)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية خلال أسبوع (12)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية خلال أسبوع (13)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال أسبوع (1)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال أسبوع (2)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال أسبوع (3)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال أسبوع (4)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال أسبوع (5)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال أسبوع (6)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال أسبوع (7)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال أسبوع (8)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال أسبوع (9)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال أسبوع (10)



مشروعات حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (1)



مشروعات حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (2)



مشروعات حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (3)



مشروعات حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (4)



مشروعات حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (5)



مشروعات حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (6)



مشروعات حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (7)



مشروعات حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (8)



مشروعات حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (9)



مشروعات حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (10)



مشروعات حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (11)



مشروعات حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (12)



مشروعات حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (13)



مشروعات حياة كريمة بالمنوفية (1)



مشروعات حياة كريمة بالمنوفية (2)



مشروعات حياة كريمة بالمنوفية (3)



مشروعات حياة كريمة بالمنوفية (4)



مشروعات مبادرة حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (1)



مشروعات مبادرة حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (2)



مشروعات مبادرة حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (3)



مشروعات مبادرة حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (4)



مشروعات مبادرة حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (5)



مشروعات مبادرة حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (6)



مشروعات مبادرة حياة كريمة بأشمون والشهداء خلال أسبوع (7)



