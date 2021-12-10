اليوم السابع
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مباشر من الشرقية.. شمس ساطعة وتراجع الشبورة وسماء صافية وجو معتدل.. لايف

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 10:19 ص
مباشر من الشرقية.. شمس ساطعة وتراجع الشبورة وسماء صافية وجو معتدل.. لايف حالة الطقس
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا عن حالة الطقس والشبورة المائية بمحافظة الشرقية ، وظهرت السماء زرقاء صافية وشمس ساطعة وتراجع الشبورة مع جو معتدل مائل للبرودة بأنحاء المحافظة.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف على السواحل الشمالية، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.


 


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حالة الطقس في المحافظات

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